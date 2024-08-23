هاريس توجه دعوة للشعب الفلسطيني "لإعمال حقوقه" معددة 4 حقوق

شاهد ما قالته هاريس عن بايدن في أول ظهور لهما معًا منذ تخليه عن حملة الرئاسة

(CNN)-- دعت نائب الرئيس، كامالا هاريس، الشعب الفلسطيني إلى أن يكون قادراً على "إعمال حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير" بينما كررت دعمها لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس خلال خطاب قبول ترشحها في الليلة الأخيرة للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو.

وقالت هاريس، كرئيسة، إنها ستحافظ على التحالف الأمريكي مع إسرائيل و"تضمن أن لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها" بينما أدانت الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني، لكنها اعترفت أيضا بمعاناة الفلسطينيين في غزة وسط العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وقالت هاريس إن "ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مدمر، لقد فُقدت الكثير من الأرواح البريئة.. الأشخاص يائسون وجياع يفرون مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، حجم المعاناة يفطر القلب.. الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب بحيث تصبح إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وتأتي تعليقات هاريس في الوقت الذي ضغط فيه النشطاء المؤيدون للفلسطينيين مرارًا وتكرارًا على ممثلي قضيتهم للعب دور في إجراءات المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الأسبوع، بينما تجمع متظاهرون آخرون بشوارع شيكاغو وساروا نحو مقر المؤتمر طوال الأسبوع.