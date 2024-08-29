فيديو يظهر لحظة تدمير أوكرانيا جسرًا في عمق روسيا.. هل نشهد تحولًا في الحرب؟

(CNN)-- قال نائب أوكراني لشبكة CNN إن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى سيقدمان لإدارة بايدن قائمة أهداف في روسيا في اجتماعات وجهاً لوجه هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد موسكو.

وقال النائب إن مدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، ووزير الدفاع، رستم عمروف، سيجتمعان مع مسؤولين أمريكيين "لمحاولة إقناع البيت الأبيض بشكل ملموس برفع القيود المفروضة على الضربات بالأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية".

وأوضح النائب: "سيقدمون قائمة بالأهداف ذات الأولوية، والتي بدونها سيكون من الصعب تغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا".

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن عمروف سيلتقي وزير الدفاع لويد أوستن، الجمعة، ومن غير الواضح من سيلتقي يرماك. إذ أنه وفي زيارات سابقة لواشنطن، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أولا الأنباء عن تقديم قائمة الأهداف لإدارة بايدن.