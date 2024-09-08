آيفون والذكاء الاصطناعي.. ماذا نتوقع من مؤتمر شركة ابل الاثنين؟

أكبر تغيير منذ 11 عامًا.. أبرز ما عرضته أبل فيما يتعلق بآيفون 15 ونظام شحن البطارية الجديد

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(CNN)-- أثارت شركة آبل إعجاب عشاقها برؤيتها لنظام الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” في وقت سابق من هذا العام. والآن، حان الوقت للشركة لإثبات نجاحها حقًا.

من المقرر أن تقدم الشركة المجموعة الأولى من أجهزة iPhone المصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي يتيح للمستخدمين إنشاء نصوص وصور) خلال حدث الأجهزة السنوي، الذي يبدأ الاثنين.

أشعل الحدث شعار غامض ينص على أنه "وقت التوهج"، وتبقى شركة Apple صامتة حتى الآن بشأن ما يعنيه ذلك.

وتواجه Apple ضغوطًا هائلة قبل الحدث لإثبات أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتحديثات iPhone 16 الأخرى تستحق الإنفاق، وتحتاج شركة آبل أيضًا إلى إقناع المستثمرين بأنها لم تتخلف في سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أطلق المنافسون بالفعل ميزات مماثلة مع التكنولوجيا الجديدة.

والسؤال الرئيسي الذي يحوم فوق مؤتمر الشركة هو كيف ستقوم آبل بتسعير تشكيلة iPhone 16. إذ أنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان السعر المبدئي عند إطلاق أجهزة iPhone الجديدة هو 799 دولارًا.