نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تتطرق إلى فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في الاعتراف بخسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية على قناة ABC في فيلادلفيا.

قالت هاريس: "تم طرد دونالد ترامب من قبل 81 مليون شخص. لذا، دعونا نكون واضحين بشأن ذلك، من الواضح أنه يواجه وقتًا عصيبًا للغاية في استيعاب ذلك، ولكن لا يمكننا أن نتحمل وجود رئيس للولايات المتحدة يحاول كما فعل في الماضي قلب إرادة الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة".

وأضافت: "وسأخبركم أنني سافرت حول العالم بصفتي نائبًا لرئيس الولايات المتحدة، ويسخر زعماء العالم من دونالد ترامب. لقد تحدثت مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك (ترامب)، وقالوا إنك عار. وعندما تتحدث بهذه الطريقة في مناظرة رئاسية وتنكر مرارًا وتكرارًا قضايا المحكمة التي خسرتها لأنك خسرت في الواقع تلك الانتخابات، فإن هذا يقود المرء إلى الاعتقاد بأننا ربما لا نملك في المرشح إلى يميني المزاج أو القدرة على عدم الارتباك بشأن الحقائق".

وأشارت إلى أن "هذا أمر مقلق للغاية، والشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك".

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