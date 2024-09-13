(CNN)-- اتفقت شركتا هيونداي وجنرال موتورز (GM) على البحث عن طرق للعمل معًا على تطوير سيارات جديدة وسلاسل التوريد والتقنيات في محاولة لخفض التكاليف والتحرك بسرعة أكبر.

قالت شركة هيونداي الكورية الجنوبية وشركة جنرال موتورز الأمريكية، الخميس، إنهما ستتعاونان في تطوير المنتجات المشتركة والتصنيع وتقنيات الطاقة النظيفة المستقبلية. ويخططون للعمل معًا في مجال مركبات الاحتراق الداخلي، والطاقة النظيفة، والكهرباء، والهيدروجين.

وتم التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير الملزمة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة اويسون تشانغ ورئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذي ماري بارا، وقالت الأخيرة في بيان: "هدفنا هو إطلاق العنان للحجم والإبداع لدى الشركتين لتقديم سيارات أكثر تنافسية للعملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة".

وتعد هيونداي موتور، بما في ذلك شركتها التابعة كيا، ثالث أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، وفقًا لرويترز، في حين تعد جنرال موتورز حاليًا أكبر صانع سيارات في أمريكا، بعد أن استعادت هذا اللقب من تويوتا في عام 2022.

وتتعرض شركات صناعة السيارات العالمية لضغوط شديدة للتوصل إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة لأنها تواجه لوائح انبعاثات المركبات في جميع أنحاء العالم. وقد تكلف جهود البحث والتطوير هذه عشرات المليارات من الدولارات.

كما أنها تواجه أيضًا هجمة من المنافسة المحتملة من شركات صناعة السيارات الصينية، وخاصة منتجي السيارات الكهربائية، الذين يحاولون تصدير نماذجهم منخفضة التكلفة إلى الخارج من أجل الهروب من مشكلة زيادة العرض الضخمة في الداخل.

ويذكر أنه وفي العام الماضي، وضعت شركتا نيسان ورينو اللمسات الأخيرة على شروط تحالفهما المتجدد، والذي سيركز على تطوير السيارات الكهربائية.