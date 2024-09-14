شاهد الأهداف التي قد تضربها أوكرانيا في عمق روسيا بصواريخ غربية.. ماذا يعني ذلك؟

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(CNN) -- حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من "زيادة الخطاب" حول الأسلحة النووية بعد أن تحدث سفير روسيا لدى المنظمة عن العواقب إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي إن "كل الخطاب المتزايد، وخاصة حول الأسلحة النووية، مثير للقلق".

وحث الحكومات على "إعادة الالتزام بمبادئ نزع السلاح وعدم استخدام الأسلحة النووية"، مضيفا أن "استخدام لغة التهديد لا يؤدي إلا إلى زيادة خطر سوء التقدير".

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رد على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في عمق روسيا بأنظمة أسلحة غربية في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلاً: "الحقيقة هي أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في الأعمال العدائية ضد قوة نووية، وأعتقد أنه لا ينبغي أن ننسى هذا ونفكر في العواقب".

وقال في بيان يتماشى مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين: "من تلك اللحظة، ستعتبر أن دول حلف شمال الأطلسي تشن حربا مباشرة على روسيا".

وذكر بوتين أنه إذا قررت الدول الغربية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها بعيدة المدى، فإن "هذا سيعني أن دول الناتو - الولايات المتحدة والدول الأوروبية – ستكون في حالة حرب مع روسيا".