مواجهة وشيكة.. شاهد ما حدث مع راكبي "كاياك" بعد ظهور مفاجىء لسمكة قرش ضخمة

(CNN)-- توفيت امرأة إثر هجوم سمكة قرش في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر الكناري، بالأرخبيل الإسباني قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وقال متحدث باسم الحرس المدني الإسباني لشبكة CNN، الأربعاء، إن المواطنة الألمانية البالغ من العمر 31 عامًا فقد ساقه في الهجوم الذي وقع، الاثنين، مضيفا أنه تم نقلها بطائرة مروحية إلى مستشفى في جزيرة غران كناريا حيث توفيت.

ووقع هجوم القرش على بعد 514 كيلومترا (319 ميلا) جنوب غرب غران كناريا و180 كيلومترا (112 ميلا) غرب مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، حسبما ذكر متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ البحرية الإسبانية "ساسيمار"، التي استجابت للحادث.

وأصيبت المرأة بنوبة قلبية بعد أن فقدت ساقها، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية التي أكدها ساسيمار لشبكة CNN

وكانت الفتاة تبحر على متن قارب من مدينة لاس بالماس في غران كناريا، السبت، بحسب التقارير، في حين ذكرت رويترز أن المرأة كانت تسبح بجانب القارب وقت وقوع الهجوم.

وتعد هجمات أسماك القرش بالقرب من جزر الكناري نادرة، وفقًا للملف الدولي لهجمات أسماك القرش التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، حيث تم تسجيل ستة حوادث مؤكدة فقط، ولطالما كانت جزر الكناري وجهة شهيرة لقضاء العطلات، وذلك بفضل مناخها المعتدل على مدار العام.