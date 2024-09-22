انتقدها بشدة.. استمع إلى رد ترامب بعد أن قالت هاريس إنه يشكل تهديدًا على الديمقراطية

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة بُثت الأحد، إنه لا يعتقد أنه سيترشح مرة أخرى في عام 2028 إذا خسر هذه الانتخابات.

قال ترامب، في برنامج "Full Measure" مع المذيعة شيريل أتكيسون، عندما سُئل عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في غضون أربع سنوات إذا لم ينجح في اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني: "لا، لا أعتقد ذلك. لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون، سيكون ذلك هو الأمر. لا أرى ذلك على الإطلاق".

وقال ترامب في المقابلة إنه لم يعقد أي صفقات مع أي شخص بشأن المناصب في إدارته القادمة إذا أعيد انتخابه.

سُئل الرئيس السابق عن المناصب المحددة التي يعتقد أن روبرت إف كينيدي جونيور وتولسي جابارد وإيلون ماسك سيشغلونها إذا أعيد انتخاب ترامب.

وقال ترامب: "سيحقق بوبي (كينيدي) نجاحًا كبيرًا في مجال الصحة والبيئة".

وعندما سألته المذيعة شيريل أتكيسون: "لكن هل يعني ذلك مثل (وزارة) الصحة والخدمات الإنسانية؟" ، رد قائلا: "لا، لا. هذا لا يعني أي شيء. هذا يعني أنه من الممكن أن يكون كذلك، لكنني لم أبرم صفقات مع أي شخص، لأنه ليس من المناسب القيام بذلك. إنه أمر سابق لأوانه".

وأشاد ترامب بكينيدي، وقال: "لقد عرفته لفترة طويلة، ومعه الأمر يتعلق بالأكل، ما تأكله، والمواد الكيميائية التي تضعها في جسمك. أعني أنه كان يقاتل من أجل هذا لسنوات. إنه ينظر إلى البلدان الأخرى حيث لا تستخدم المواد الكيميائية، أو تستخدم أقل بكثير مما نستخدمه، والناس هناك أكثر صحة مما هم عليه في الولايات المتحدة، وهي دولة ليست صحية إلى هذا الحد".

وأضاف: "أيضًا من الناحية البيئية، وأنا أفهم البيئة، كما أعتقد، مثل أي شخص آخر، لكنني أريد أيضًا أن يكون لدي أعظم اقتصاد".

كما سألته شيريل أتكيسون عن مشهد إجراء عمليات الترحيل الجماعي التي وعد بتنفيذها، بقولها: "ألا تعتقد أن المرة الأولى التي تظهر فيها صورة على شاشة التلفزيون لعائلة تبكي ويُطلب منها ركوب حافلة؟"

حينها، قال ترامب، "هذا صحيح، إذا أخذت امرأة شابة مع طفلين جميلين، ووضعتها في حافلة، وانتهى الأمر على الصفحة الأولى من كل صحيفة، فإن هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وتابع ترامب: "إذا وضعت شخصًا خاطئًا في حافلة أو طائرة، فسيحاول المجانين اليساريون المتطرفون جعل الأمر يبدو وكأنه أسوأ شيء حدث على الإطلاق، لكننا نخرج المجرمين، وسنفعل ذلك بسرعة. ونحن نعرف من هم. تعرف الشرطة المحلية أسماءهم، وتعرف أرقامهم التسلسلية، وتعرف كل شيء عنهم".

وقال ترامب مرة أخرى إنه يعتقد أن خطاب منافسته نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وديمقراطيين بارزين آخرين، بمن فيهم هيلاري كلينتون، ألهم محاولات اغتياله.

وسُئل ترامب: "لقد وصفتك هاريس وحملتها بالتهديد الوجودي والخطر وقالت إنك ستكون دكتاتورًا وبعد المحاولة الثانية (لاغتيالك) على التوالي، قالت هيلاري كلينتون إنك خطر على البلاد والعالم. هل تلوم هذا النوع من الخطاب بأي شكل من الأشكال على إلهام محاولات الاغتيال أم تعتقد أنه غير ذي صلة تمامًا؟"

وقتها، قال ترامب: "حسنًا، نعم، والكثير من الناس يقولون ذلك. ولكن الأهم من ذلك أنه في الحقيقة العكس تمامًا: إنهم خطر".

وسُئل ترامب عن كيفية بقائه بصحة جيدة، فقال: "حسنًا، اعتدت أن ألعب الغولف قليلاً مما أعطاني ذلك، لذا لا أعرف، لكن يبدو أنها رياضة خطيرة للغاية في الماضي... أحاول أن أتناول الطعام بشكل صحيح. أحاول، وأبذل قصارى جهدي".

وعندما قاطعته شيريل أتكيسون بأنها "اعتقدت أنك تناولت الهامبرغر و..."، أوضح: "أفعل، لكن الهامبرغر المناسب. لكنني أحب، ربما، كل الطعام الخطأ. ولكن بعد ذلك أقول، هل يعرف أحد ما هو الطعام الصحي؟ لدي أشخاص يحاضرونني لسنوات، "أوه، لا تأكل هذا، لا تأكل ذلك". لقد رحلوا. لقد ماتوا منذ فترة طويلة، وها أنا ذا".