ترامب يهاجم زيلينسكي لـ"رفضه إبرام صفقة".. ويعلق على تهديدات إيران

السلطات الأمريكية: قراصنة إيرانيون حاولوا مشاركة معلومات مسروقة عن ترامب قبل الانتخابات

انتقدها بشدة.. استمع إلى رد ترامب بعد أن قالت هاريس إنه يشكل تهديدًا على الديمقراطية

كاميرا ترصد لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الأخيرة

(CNN) -- انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعم أنه "رفض إبرام صفقة" خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

ويمثل هذا انتقاد ترامب الأكثر صراحة لتعامل زيلينسكي مع الحرب حتى الآن.

وقال ترامب خلال خطاب حملته الانتخابية في مينت هيل بولاية نورث كارولينا: "نحن مستمرون في إعطاء مليارات الدولارات لرجل رفض إبرام صفقة (زيلينسكي)، لديك بلد تم محوه، ومن غير الممكن إعادة بنائه".

وانتقد ترامب الدعم المستمر للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس لأوكرانيا وأشار مرة أخرى إلى أنه سينهي المساعدات الأمريكية إذا أعيد انتخابه.

وقال: "كان من الممكن إبرام صفقة إذا كان لدينا رئيس كفء، لقد سمح بايدن وكامالا بحدوث هذا من خلال تزويد زيلينسكي بالمال والذخائر على نحو لم تشهده أي دولة من قبل".

وقال ترامب عن الرئيس الأوكراني "في كل مرة يأتي فيها إلى بلدنا، يخرج ومعه 60 مليار دولار، إنه ربما أعظم بائع على وجه الأرض".

يذكر أن شبكة CNNأفادت بأن ترامب وزيلينسكي ليس من المقرر أن يلتقيا أثناء وجود الرئيس الأوكراني في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت حملة ترامب تنتقد زيلينسكي بسبب مقابلته مع مجلة "نيويوركر" الأمريكية، التي نُشرت الأحد، لأنه وصف فيها المرشح لمنصب ترامب جيه دي فانس بأنه "متشدد للغاية".

وفي خطابه الأربعاء، ألقى ترامب باللوم على بايدن وهاريس في غزو روسيا لأوكرانيا، وقال إنه "توافق بشكل جيد للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"تحدث معه كثيرا" عندما كان رئيسًا.

ولترامب تاريخ طويل من الثناء على بوتين، حتى أنه وقف إلى جانب الرئيس الروسي ضد الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وبشأن إيران، قال ترامب إنه لو كان رئيسا، لكان سيخبر إيران أو أي دولة أخرى أنه إذا أذوا "مرشحا" للانتخابات الرئاسية الأمريكية "فسنفجر أكبر مدنكم والبلاد نفسها إلى أشلاء".

وجاء تصريح ترامب بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إن الإدارة الأمريكية "تتابع عن كثب" التهديد المستمر من جانب إيران ضد المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

وذكرت CNN أن مسؤولي إنفاذ القانون كانوا قلقين بشأن التهديد المستمر المتمثل في محاولة إيران المحتملة لاغتيال المسؤولين السابقين لترامب والرئيس السابق نفسه.

وقال ترامب: "لو كنت الرئيس، كنت لأبلغ الدولة المهددة - في هذه الحالة إيران - أنه إذا فعلت أي شيء لإيذاء هذا الشخص، فسنفجر أكبر مدنكم والبلاد نفسها إلى أشلاء لا يمكنك فعل ذلك ولن تكون هناك المزيد من التهديدات"، وأضاف: "لا يهم إن كان هذا المرشح جمهوريا أم ديمقراطيا".

وشكر ترامب الديمقراطيين في الكونغرس على التصويت بالموافقة على مشروع قانون يضمن حصوله وهاريس على نفس مستوى الحماية من قبل جهاز الخدمة السرية التي يتمتع بها الرئيس الحالي.

وواصل ترامب انتقاد قيادات مكتب التحقيقات الفيدرالي وادعى، دون دليل، أنهم ركزوا "على المعارضين السياسيين للرئيس الحالي".

ويزعم ترامب بانتظام دون دليل أن نظام العدالة يتم تسليحه ضده.