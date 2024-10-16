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(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن بلادها "قلقة" من التقارير التي تفيد بأن قوات من كوريا الشمالية تساعد روسيا في أوكرانيا .

وصرح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "إذا كان هذا صحيحا، فسيمثل زيادة كبيرة في العلاقة بين هذين البلدين، العلاقة التي رأيتها تتطور على مدى الأشهر القليلة الماضية، كما يشير هذا إلى مستوى جديد من اليأس من جانب روسيا حيث تستمر في تحمل خسائر كبيرة في ساحة المعركة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر، الأحد، أن كوريا الشمالية ترسل مواطنيها لمساعدة الجيش الروسي في القتال بأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية: "نرى تحالفا متزايدا بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية، ولم يعد الأمر يتعلق فقط بنقل الأسلحة إنه يتعلق في الواقع بنقل الأشخاص من كوريا الشمالية إلى القوات العسكرية المحتلة".

وتأتي مزاعم زيلينسكي وسط علاقة ودية متزايدة بين موسكو وبيونغ يانغ، ففي يونيو/حزيران، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين.

ويتساءل المراقبون الغربيون عن المساعدة التي قدمتها كوريا الشمالية لروسيا في غزوها لأوكرانيا.