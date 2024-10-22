كامالا هاريس: بوتين "سيجلس في كييف" إذا انتُخب ترامب

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(CNN) -- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيجلس في كييف"، عاصمة أوكرانيا، إذا انتُخب منافسها الجمهوري دونالد ترامب في غضون أسبوعين فقط.

وأضافت هاريس، خلال فعالية انتخابية في ميشيغان مع النائبة السابقة ليز تشيني وماريا شرايفر: "دونالد ترامب قال سأحل مسألة أوكرانيا وروسيا في يوم واحد، افهموا ما يقوله، سيستسلم".

وتابعت: "سيجعل أوكرانيا تستسلم في معركتها ضد المعتدي الذي ينتهك سيادتها، إذا كان دونالد ترامب رئيسا، فسيجلس فلاديمير بوتين في كييف، ويفهم ما يعنيه ذلك لأمريكا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن ترامب رفض الشهر الماضي أن يقول ما إذا كان يريد أن تفوز أوكرانيا بالحرب، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا ينبغي له أبدًا أن يسمح لهذه الحرب بالبدء".