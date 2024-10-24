كامالا هاريس ترد على أسئلة الناخبين في ندوة CNN عن ترامب وبايدن وغزة

(CNN)-- تشارك نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في الندوة التي تنظمها شبكةCNN الخميس في ولاية بنسلفانيا، حيث ستتلقى أسئلة من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم بشأن المرشح للانتخابات الرئاسية والذين يمكن إقناعهم.

يذكر أنه تمت دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب لكنه رفض المشاركة، بالإضافة إلى إجراء مناظرة مع هاريس.

ويدير الندوة مذيع شبكة CNN أندرسون كوبر، ويتكون الجمهور من ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين أكدوا أنهم ينوون التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني ، وأنهم لم يحددوا موقفهم بشأن التصويت لمرشح رئاسي معين.

وخلال الندوة تعهدت هاريس بأنها ستكون "رئيسة لكل الأمريكيين"، وذلك ردا على سؤال أحد الناخبين، حيث سألت ناتاشا كفياتكوفسكي، وهي طالبة في كلية برين ماور وهي جمهورية ومعارضة لدونالد ترامب، نائب الرئيس كيف ستخلق المزيد من الوحدة في المشهد السياسي المستقطب إذا تم انتخابها، وأضافت كفياتكوفسكي أنها تبحث عن سبب للتصويت لهاريس.

وقالت هاريس: "الناس منهكون بصراحة مما حدث على مدى السنوات العديدة الماضية، والغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا، وأعتقد أن الشعب الأمريكي يستحق أن يكون له رئيس يرتكز على ما هو منطقي، وما هو عملي، وما هو في مصلحة الشعب، وليس نفسه".

وقالت كامالا هاريس إنها تعتقد أن دونالد ترامب "فاشي"، وذلك عندما سألها المذيع أندرسون كوبر: "هل تعتقد أن دونالد ترامب فاشي؟".

وأجابت هاريس: "نعم، وأعتقد أيضا أن الأشخاص الذين يعرفونه بشكل أفضل، في هذا الشأن، يجب أن يكونوا موضع ثقة".

وأشارت نائب الرئيس إلى أن العديد من الأشخاص الذين خدموا في إدارة ترامب "وصفوه جميعًا بأنه غير لائق وخطير"، وقالت: "لقد قالوا صراحة إنه يحتقر دستور الولايات المتحدة، ولا ينبغي له أبدًا أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى، ونحن نعلم أن هذا هو السبب في أن مايك بنس (نائب ترامب) لن يترشح معه مرة أخرى".

وأكدت هاريس أيضًا أنها تعتقد أن ترامب "غير قادر وغير لائق ليكون رئيسا للولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات هاريس بعد أن قال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق لترامب جون كيلي لمجلة أتلانتيك إن الرئيس السابق أشاد بولاء جنرالات للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وفي المقابل، نفت حملة ترامب ذلك، وقال مستشار الحملة أليكس فايفر: "هذا غير صحيح على الإطلاق، لم يقل الرئيس ترامب هذا قط".

وعن حرب غزة، قالت كامالا هاريس إنها تأمل أن يؤدي مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار إلى "فتح باب لمحادثات سلام محتملة".

وعندما سُئلت من قبل أناليز كين، التي قالت إن تصويتها قد يتوقف على سياستها تجاه أزمة الشرق الأوسط، حول ما ستفعله لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بقنابل تمولها الولايات المتحدة، قالت هاريس: "سأقول وأعتقد أن هذا هو وجهة نظرك: لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وأضافت: "إنه أمر غير مقبول، ونحن الآن في مكان حيث أعتقد أنه مع مقتل السنوار، لدينا فرصة لإنهاء هذه الحرب، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني والعمل نحو حل الدولتين حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون، على قدم المساواة، بالأمن، حيث يتمتع الشعب الفلسطيني بالكرامة وتقرير المصير والسلامة التي يستحقونها بحق".

وعندما سألها المذيع أندرسون كوبر عما قد تقوله للناخبين الذين يفكرون في التصويت لحزب ثالث أو البقاء في المنزل بسبب مشاعرهم تجاه الحرب في غزة، ردت هاريس: "لن أنكر المشاعر القوية التي يشعر بها الناس".

وقالت: "لا أعرف أي شخص شاهد الصور، لن يكون لديه مشاعر قوية بشأن ما حدث، ناهيك عن أولئك الذين لديهم أقارب ماتوا وقُتلوا"، لكنها أضافت لاحقا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم "قلقون أيضا بشأن أسعار البقالة والتهديد الذي يواجه الديمقراطية الأمريكية".

وعندما سألها كوبر عما إذا كانت ستكون "أكثر تأييدًا لإسرائيل" من ترامب، تهربت هاريس من الإجابة على السؤال، ووصفت بدلا من ذلك خصمها بأنه "خطير".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يكون لديك رئيس للولايات المتحدة قال لجنرالاته - الذين يعملون معه لأنه القائد الأعلى- هذه المحادثات، أفترض أن العديد منها جرت في المكتب البيضاوي، وإذا كان رئيس الولايات المتحدة، القائد الأعلى، يقول لجنرالاته، لماذا لا تكونون أكثر شبهاً بجنرالات هتلر؟ هذه قضية خطيرة للغاية، ونحن نعرف من هو".

وعندما سُئلت كيف تختلف سياساتها عن سياسات بايدن، تعهدت بتقديم تجارب ووجهات نظر جديدة في الحياة، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة حول كيفية اختلاف مواقفها ومواقف بايدن.

وقالت هاريس في الرد على سؤال من ليان جريفثس، طالبة بجامعة بنسلفانيا: "أحمل لهذا الدور أفكاري وخبرتي الخاصة، أنا أمثل جيلًا جديدًا من القيادة في عدد من القضايا وأعتقد أنه يتعين علينا بالفعل اتباع نهج جديد".

وقالت هاريس إن ترامب إذا فاز للمرة الثانية فسوف "يخطط للانتقام" حيث وصفت تصريحاته المتكررة حول "العدو من الداخل".

وأضافت: "يمكنك أن تكون متأكدًا، لأنه قال إنه سيستخدم وزارة العدل لمطاردة أعدائه السياسيين، ويمكنك أن تنظر إلى دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد 20 يناير/ كانون الثاني، جالسا في المكتب البيضاوي يخطط للانتقام لقد تحدث عن الأعداء من الداخل".

وتابعت: " هو يتحدث عن الشعب الأمريكي، والصحفيين والقضاة ومسؤولي الانتخابات غير الحزبيين".

وذكر ترامب في مقابلات سابقة أنه سيستخدم الجيش للتعامل مع ما أسماه "العدو من الداخل" في يوم الانتخابات في إشارة إلى "المجانين اليساريين المتطرفين" وبشكل خاص إلى النائبين الديمقراطيين آدم شيف ونانسي بيلوسي.