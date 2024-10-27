ترامب يثير تفاعلا بما قاله بمقابلة جو روغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع من مقابلته مع برنامج "بودكاست" جو روغان، ملقين الضوء على تعليق لاحق من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك تويتر، إيلون ماسك.

وقال ترامب في برنامج جو روجان، الجمعة، إنه سيكون منفتحًا على إلغاء ضرائب الدخل، بينما يدفع بمقترحه الشامل بشأن التعريفة الجمركية ويشيد بالسياسات الاقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر.

أثناء الحديث عن التعريفات الجمركية، سأل روغان ترامب: "هل طرحت للتو فكرة التخلص من ضرائب الدخل واستبدالها بالتعريفات الجمركية؟"، ليرد ترامب قائلا: "تجربة جو روجان.. حسنًا، حسنًا".

وكرر روغان سؤاله قائلا: "هل كنت جادًا في ذلك؟، ليرد ترامب: "نعم بالتأكيد. ولم لا؟.. لأننا، على استعداد، كانت بلادنا هي الأغنى نسبيًا في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. الرئيس الذي اغتيل اسمه ماكينلي – كان ملك التعريفة الجمركية. لقد تحدث بشكل جميل عن الرسوم الجمركية.. ثم في أوائل القرن العشرين، تحولوا بغباء إلى ضريبة الدخل بصراحة. وهل تعلم لماذا؟ لأن الدول كانت تمارس ضغوطا كبيرة على أمريكا: ’لا نريد أن ندفع رسوما جمركية، من فضلكم لا تفعلوا‘".

وقال ترامب مراراً وتكراراً إنه يخطط لفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% أو 20% على كل واردات قادمة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية تزيد عن 60% على جميع الواردات الصينية، في محاولة لتشجيع قطاع التصنيع بالولايات المتحدة.

وفي المقابلة، قال ترامب أيضًا إنه يؤمن بما أسماه "العدو من الداخل" يشكل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة من الدكتاتور الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي قال إنه "ليس لديه مشكلة معه" عندما كان رئيسًا.