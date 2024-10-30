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أسفر عن مقتل شخص على الأقل.. أوكرانيا تشن هجومًا بطائرات مسيّرة على منطقة موسكو

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنها سيطرت على بلدة سيليدوف الأوكرانية، جنوب شرق مدينة بوكروفسك التي تعتبر مدينة رئيسية في منطقة دونيتسك.

وكانت القوات الروسية تتقدم نحو سيليدوف في الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لتقارير الخطوط الأمامية، إنه جزء من هجوم روسيا المستمر ومكاسبها الإقليمية المتزايدة في شرق أوكرانيا.

وكانت سيليدوف منطقة انطلاق مهمة لدفاعات أوكرانيا وموطئ قدم رئيسي لمنع تقدم روسيا نحو بوكروفسك.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على مزاعم روسيا بالسيطرة.

وقال متحدث باسم لواء الحرس الوطني الأوكراني، الذي يقاتل في سيليدوف لشبكة CNN، الأحد، إن المدينة "تعرضت لهجوم مستمر من عدة اتجاهات" لمدة أسبوع.

وبحسب ما ورد يُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تاس الروسية الرسمية، الثلاثاء، القوات وهي ترفع العلم الروسي في سيليدوف، في حين واصلت روسيا أيضًا هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية طوال الليل وحتى الثلاثاء.

وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص أوكرانيين وأصيب 46 آخرون في جميع أنحاء البلاد عندما هاجمت القوات الروسية مدن خاركيف وكريفي ريه والعاصمة كييف، وفي منطقة أوديسا، قُتل رجل يبلغ من العمر 71 عاماً بسبب تساقط الحطام بعد اعتراض صاروخ روسي شنته طائرة مقاتلة من البحر الأسود.

وفي خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، دمرت قنبلة روسية جزءًا كبيرًا من مبنى ديرزبروم، أحد أشهر المعالم، والذي يعتبر معلمًا ثقافيًا بسبب هندسته المعمارية الحديثة.