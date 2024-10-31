(CNN)-- قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الخميس، وهو إطلاق يعتقد أنه حقق أطول مدة طيران حتى الآن لصاروخ كوري شمالي.

ويأتي الاختبار قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة، الثلاثاء، وبعد تحذيرات من وكالة المخابرات الكورية الجنوبية من أن بيونغ يانغ كانت تخطط لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لاختبار تكنولوجيا إعادة الدخول الخاصة بها في وقت قريب من موعد الانتخابات.

ويأتي الاختبار أيضًا في الوقت الذي يبدو فيه أن كوريا الشمالية كثفت جهودها في مجال الإنتاج النووي وعززت علاقاتها مع روسيا، مما أدى إلى تعميق المخاوف واسعة النطاق في الغرب بشأن الاتجاه الذي تسلكه الدولة المعزولة.

وأطلق الصاروخ على "زاوية مرتفعة"، مما يعني أنه طار عموديًا تقريبًا إلى الأعلى بدلاً من الخارج، وسافر مسافة 1000 كيلومتر (620 ميلًا)، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية (JCS)

وأفادت السلطات اليابانية أن الصاروخ طار لمدة 86 دقيقة تقريبًا وعلى ارتفاع محتمل يبلغ 7000 كيلومتر (4350 ميلًا)، قبل أن يسقط في البحر غرب جزيرة أوكوشيري في شمال هوكايدو حوالي الساعة 8:37 صباحًا بالتوقيت المحلي، خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني NHK.