ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أنه "لم يكن ينبغي له أن يغادر" البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي لم يعترف بها.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا: "كانت لدينا الحدود الأكثر أمانًا في تاريخ بلدنا في اليوم الذي غادرت فيه. لم يكن ينبغي لي أن أغادر. أعني، بصراحة، لأننا ... لقد فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية".

ورفض الرئيس السابق الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 2020 وروج لنظريات المؤامرة حول السابق آنذاك.

وفي الأيام التي أعقبت خسارته في عام 2020، أخبر ترامب مساعديه مرارًا وتكرارًا أنه سيبقى في البيت الأبيض بدلاً من السماح للرئيس القادم جو بايدن بتولي السلطة، وفقًا لتقرير في كتاب عام 2022 لمراسلة صحيفة نيويورك تايمز ماغي هابرمان.

وقتها، قال ترامب لأحد مساعديه: "أنا فقط لن أغادر"، وفقًا لهابرمان.

وقال ترامب لآخر: "لن نغادر أبدًا. كيف يمكنك المغادرة عندما فزت في الانتخابات؟"

وجاءت تعليقات ترامب في التجمع الانتخابي، الأحد، في الوقت الذي يبدو فيه أيضًا أنه يضع الأساس للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والعودة إلى الدليل الذي استخدمه في عام 2020. وكرّر ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول الغش في الانتخابات في عدة مناسبات في تجمع بنسلفانيا.

وقبل ساعات فقط، تجنب السناتور الجمهوري تيم سكوت إدانة نشر ترامب لمعلومات مضللة حول تزوير الناخبين. وعندما سألته دانا باش من شبكة CNN في برنامج "حالة الاتحاد" عما إذا كان يرغب في أن يتوقف ترامب عن نشر الشائعات وتشجيع المؤيدين على التشكيك في الانتخابات، قال سكوت: "لن أخبر أي مرشح... أبدًا بالحديث عما يحدث إذا خسر".