متظاهرون متعاطفون مع غزة يقطعون حديث كامالا هاريس مرتين.. كيف ردت؟

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(CNN)-- قطع متظاهرون متعاطفون مع غزة حديث نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لفترة وجيزة خلال تجمعها الانتخابي في ولاية كارولينا الشمالية، السبت. وردت هاريس قائلة: "هذا ما تبدو عليه الديمقراطية".

ومع خروج المتظاهرين، بدأ آخرون أيضًا في الاحتجاج بلافتة كُتب عليها "فلسطين حرة". وغطى الحضور على المحتجين بهتافات "لن نعود".

وفي المرتين، اعترفت هاريس بالمحتجين، قائلة للحشد: "كل شيء على ما يرام. نريد أن تنتهي تلك الحرب في الشرق الأوسط. نريد عودة الرهائن إلى ديارهم".

وأصبح المتظاهرون الذين يحتجون على دعم إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في غزة ركيزة أساسية في مسار الحملة الانتخابية، وغالبًا ما يقاطعون تصريحات هاريس أثناء خطابها.

ويأتي الحدث الانتخابي لهاريس في كارولينا الشمالية في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات رأي شبكة CNN أن هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في سباق متقارب على ساحة المعركة الجنوبية الرئيسية.

تعتبر ولاية كارولينا الشمالية من بين الولايات السبع التي يُنظر إليها على أنها من المرجح أن تحدد وضع الانتخابات الرئاسية. وأجرى كل من هاريس وترامب حملاتهما هناك اليوم، مما يؤكد أهمية المكان قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات.