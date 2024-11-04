حصيلة إعلانات غير مسبوقة لسباق هاريس - ترامب.. كم بلغت في 15 أسبوعًا؟

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(CNN)-- أنفق المعلنون أكثر من 2.3 مليار دولار على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي استمر 15 أسبوعًا بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

كانت الحملة الإعلانية مذهلة، حيث تفوق خلالها الديمقراطيون على الجمهوريين بإجمالي حوالي 1.4 مليار دولار مقابل 933 مليون دولار.

وبالمقارنة، خلال الأسابيع الخمسة عشر الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أنفق المعلنون ما مجموعه حوالي 1.7 مليار دولار من الإعلانات لسباق البيت الأبيض، وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بحوالي مليار دولار مقابل 631 مليون دولار، وفقًا لبيانات شركة تتبع الإعلانات AdImpact.

في عام 2024، تمثل سبع ولايات حاسمة - بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية وأريزونا ونيفادا - ما يقرب من 80٪ من جميع أموال الإعلانات التي تم إنفاقها خلال الفترة بين انسحاب بايدن ويوم الانتخابات.

وتمثل ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى ساحات المعركة الانتخابية، ما يقرب من خمس إجمالي الإنفاق الإعلاني خلال الحملة الانتخابية غير المسبوقة، حيث اجتذبت أكثر من نصف مليار دولار، وتبدو الهدف الأول لكلا الحزبين.