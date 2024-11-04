هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، إنها تواصل العمل لكسب دعم الأمريكيين العرب – وهي شريحة سكانية بالغة الأهمية خاصة في ولاية ميشيغان.

وقالت هاريس للصحفيين في ديترويت إنه في حين أن المجتمع "ليس كتلة واحدة"، إلا أنها تدرك أن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن طوال الحرب بين إسرائيل وحماس كانت موضع قلق خاص.

وأوضحت هاريس: "القضايا متنوعة كما هي الحال بالنسبة لأي ناخب، فهي تشمل ذلك، لكنها تتعلق أيضًا بخفض تكلفة المعيشة. يتعلق الأمر بدعم الشركات الصغيرة في المجتمع. يتعلق الأمر بخفض تكلفة الإسكان والبقالة وتمديد ائتمان ضريبة الأطفال. هذه قضايا تتردد في مجتمعنا، وكذلك في كل مجتمع آخر، وسأستمر في التحدث إلى أعضاء هذا المجتمع وطلب أصواتهم، والتي آمل أن أكسبها".

وأشارت هاريس إلى الدعم الذي حظيت به من بعض القادة في المجتمع العربي الأمريكي، وتعهدت بأنها إذا أُعيد انتخابها كرئيسة فسوف تسعى إلى إنهاء الحرب.

وقالت هاريس: "فيما يتعلق بغزة، كنت واضحة للغاية بشأن... موت الفلسطينيين الأبرياء الذي لا يطاق. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب، ونحن بحاجة إلى إطلاق (سراح) الرهائن، وبصفتي رئيسة للولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذه الغاية وحل الدولتين، حيث يتمتع الفلسطينيون بالحق في تقرير المصير والأمن والاستقرار في المنطقة".