بعد تقديمه هدايا بمليون دولار يوميًا لناخبي ترامب.. المحكمة تأمر إيلون ماسك بالمثول أمام القضاء

(CNN)-- زعم محامو رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك في المحكمة، الاثنين، أن هديته البالغة مليون دولار للناخبين ليست يانصيبًا، وقالوا إن لجنة العمل السياسي التابعة له، لا تختار الفائزين "بالصدفة".

وقال محامي ماسك، كريس غوبر: "لا توجد جائزة يمكن الفوز بها"، والفائزون "لا يتم اختيارهم بالصدفة".

بدلاً من ذلك، أوضح غوبر إن ما يسمى "الجائزة" هي في الواقع تعويض عن العمل كمتحدث باسم لجنة العمل السياسي الفائقة المؤيدة لترامب - ويتم اختيار المستفيدين من المليون دولار "على أساس ملاءمتهم للعمل كمتحدثين باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية"، مضيفًا أنهم "يكسبون" المليون دولار كدفعة لعملهم.

وفي إعلانه عن الهدية، قال ماسك: "سنمنح مليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الذين وقعوا على العريضة"، في إشارة إلى عريضته لدعم الدستور. لكن غوبر زعم، الاثنين، أن هناك فرقًا بين اختيار الفائزين "عشوائيًا" واختيارهم "بالصدفة"، كما يحدث في اليانصيب.

ويدرس القاضي ما إذا كان سيوقف المسابقة، لأن المدعي العام يرى أنها تدار مثل اليانصيب غير القانوني.

وقال محامي المدعي العام في فيلادلفيا، لاري كراسنر، ردًا على ذلك إن هذه الحجة كانت "اعترافًا كاملاً بالمسؤولية" و"اعترافًا صريحًا بالمسؤولية". وكان جزءًا من حجة المدعي العام في دعواه الأصلية التي رفعها الأسبوع الماضي هو أن الفائزين في المسابقة لم يتم اختيارهم عشوائيًا.

وقد تبنت لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك هذا الإطار - أن الفائزين في المسابقة يحصلون على أجر مقابل العمل كمتحدثين باسمهم - بعد وقت قصير من إطلاق المسابقة والاهتمام الكبير بالتدقيق في وضعها القانوني.

ورفع المدعي العام في فيلادلفيا، وهو ديمقراطي تقدمي، دعوى قضائية لإيقاف سحب تبرعات ماسك، مدعيًا أنها تنتهك قوانين المقامرة في الولاية وتهدد نزاهة انتخابات 2024.

وبغض النظر عن نتيجة جلسة الاستماع، من المقرر أن ينتهي سحب تبرعات ماسك الثلاثاء، وهو يوم الانتخابات. وزّع ماسك ولجنته السياسية المؤيدة لترامب 16 مليون دولار على مدار الأسبوعين الماضيين للناخبين المسجلين في ولايات متأرجحة - على الرغم من التدقيق القانوني.

ورفع المدعي العام في فيلادلفيا لاري كراسنر، وهو ديمقراطي تقدمي، دعوى قضائية لإيقاف سحب تبرعات ماسك، مدعيًا أنها تنتهك قوانين المقامرة في الولاية وتهدد نزاهة انتخابات 2024.

ورد محامو ماسك بأن هذه دعوى حزبية مرفوعة "لإسكات" مناصرة ماسك لترامب. وانتقد كريس غوبر، أمين صندوق لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب والتي يرأسها إيلون ماسك، المدعي العام في فيلادلفيا يوم الاثنين قبل جلسة الاستماع.

وقال غوبر: "نحن في المحكمة اليوم لأن أحد المدعين العامين في فيلادلفيا يريد إسكات إيلون ماسك لدعمه لدونالد ترامب".

وأضاف: "نحن لا نتراجع أمام المتنمرين. ولا نسمح بانتهاك حقوقنا من خلال أجندات حزبية متنكرة في هيئة حجج قانونية".

في الأسبوع الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب ماسك بنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية.