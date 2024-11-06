مشكلة بالتوقيعات على 11 ألف بطاقة اقتراع بولاية أمريكية.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس من المرشح الذي يرغب بفوزه بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس السابق، دونالد ترامب ومنافسته نائب الرئيس كامالا هاريس.

جاء ذلك في رد لساويرس على سؤال ورده بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) كان نصه: "تتوقع مين يكسب يا كبير ترامب ولا هاريس.. أو تتمني مين يكسب ترامب ولا هاريس.. عندي احساس انك هترد المرة دي عليا"، ليرد ساويرس قائلا "ترامب".

ويشار إلى أن تدوينة ساويرس تأتي في الوقت الذي تستمر فيه عملية فرز الأصوات بالولايات الأمريكية لمعرفة سيد أو سيدة البيت الأبيض 2024.

وحتى كتابة هذا التقرير تشير نتائج إحصاء شبكة CNN لأصوات التجمع الانتخابي تقدم ترامب بـ246 مقابل 187 صوتا مع حاجة المرشح للوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي.