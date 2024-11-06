ترامب يزعم وجود "غش هائل" في فيلادلفيا.. وشرطة المدينة تعلق

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(CNN)-- قالت إدارة شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا لشبكة CNN، الثلاثاء، إنها ليس لديها علم بما كان يشير إليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في منشور على "تروث شوشال"، حيث ادعى وجود "غش هائل".

وأضافت شرطة المدينة أنها لم تكن على علم بأي مشاكل تتعلق بالتصويت تتطلب استجابة من جانب جهات إنفاذ القانون.

وكتب ترامب على موقع Truth Social، مساء الثلاثاء، حوالي الساعة 4:40 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة: "الكثير من الحديث عن الغش الهائل في فيلادلفيا. إنفاذ القانون قادم!!".

وكان ترامب أدلى لسنوات بمزاعم لا أساس لها من الصحة حول الغش الانتخابي في فيلادلفيا. وكرر مثل هذه الادعاءات في وقت سابق من هذا الخريف، وقال خلال حدث في بنسلفانيا في سبتمبر/أيلول، دون تفاصيل: "إنهم يغشون في هذه الولاية، وخاصة في فيلادلفيا".