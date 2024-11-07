(CNN)-- اعترفت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأربعاء، بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس خلال خطاب اعترافها بالهزيمة في جامعة هوارد: "قلبي ممتلئ بالامتنان للثقة التي وضعتموها فيّ، وبالحب لبلدنا وبالعزيمة، إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه، ليست ما قاتلنا من أجله، ليست ما صوتنا من أجله، ولكن اسمعوني عندما أقول إن نور وعد أمريكا سيظل ساطعًا دائمًا طالما لم نستسلم أبدا وطالما واصلنا القتال".

وأضافت: "في وقت سابق اليوم، تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته على فوزه، كما أخبرته أننا سنساعده وفريقه في انتقالهم وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".

كان ترامب أعلن فوزه على هاريس، في أول خطاب له من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، مع ما كشفته المؤشرات الأولية من اقترابه من حسم السابق الرئاسي لصالحه.

وقال ترامب إنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل"، مُعتبرًا أن ما أظهرته النتائج الأولية بمثابة "تفويض غير مسبوق" له.