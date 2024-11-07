دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكن الحزب الجمهوري ومرشحه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قلب 4 ولايات صوتت للديمقراطيين ودعمت جو بايدن بانتخابات 2020، وفيما يلي أسماء هذه الولايات ونسب التصويت فيها:

الحمراء المخططة قلبها الجمهوريون لصالحهم، الحمراء صوتت للجمهوريين، والزقاء للديمقراطيين

ويسكونسون: 49.6% صوتوا لترامب مقابل 48.8% لهاريس ميشيغان: 49.8% صوتوا لترامب مقابل 48.3% لهاريس بنسيلفانيا: 50.4% صوتوا لصالح ترامب مقابل 48.5% لهاريس جورجيا: 50.7% صوتوا لصالح ترامب مقابل 48.5% لهاريس

ولطالما ركزت كلتا الحملتين الانتخابيتين منذ فترة طويلة على سبع ولايات متأرجحة هي ما يُعرف بـ"الجدار الأزرق" في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وكذلك ساحات القتال فيما يعرف بـ"حزام الشمس" في أريزونا وجورجيا ونورث كارولينا ونيفادا.

ولم تكن هناك مفاجآت، ولم تكن هناك ولايات انزلقت بشكل غير متوقع إلى عمود ترامب، رغم تأملاته حول الفوز بالولايات الزرقاء مثل نيو مكسيكو وفرجينيا، وفي عام 2020، فاز جو بايدن بستة من تلك السبعة، وخسر ولاية كارولينا الشمالية فقط أمام ترامب.

وقد يستغرق الفرز النهائي أسابيع، لكن ترامب يتقدم أيضًا في التصويت الشعبي. وإذا استمرت هذه الميزة، فسيكون أول جمهوري منذ جورج دبليو بوش في عام 2004 يفوز بالتصويت الشعبي.