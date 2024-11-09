ترامب يكسب 500 مليون دولار بتدوينة واحدة على منصة "تروث سوشال"

يان إيغلاند يوضح ما قد يفاجئ سموتريش وبن غفير وحاجة ترامب للاستماع إلى دول الخليج.. ماذا قال؟

(CNN)-- كانت قيمة أسهم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" تتراجع بسرعة بعد ارتفاع قصير الأمد لحظة إعلان فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع، إلا أنه ومن خلال تدوينة واحدة على المنصة ساعد في تعزيز قيمة السهم مرة أخرى وأضاف نصف مليار دولار (500 مليون دولار) إلى صافي ثروته نتيجة لذلك.

وعند افتتاح التداولات، الجمعة، انخفضت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 42٪ منذ ذروتها الأخيرة بعد وقت قصير من افتتاح تداولات، الأربعاء، غالبًا ما يقوم المتداولون بشراء الأسهم تحسبًا لحدث إيجابي للشركة وعندما يحدث ذلك، يقومون ببيعه للحصول على حصتهم من رهانهم المربح.

ولكن بعد نصف ساعة من بدء التداول، الجمعة، عندما انخفضت الأسهم مرة أخرى، نشر ترامب تدوينة حول أسهم الشركة قائلا: "هناك شائعات و/ أو تصريحات زائفة وغير صحيحة، وربما غير قانونية، ربما أدلى بها المتلاعبون بالسوق بأنني مهتم ببيع أسهم شركة تروث.. هذه الشائعات أو التصريحات كاذبة.. ليس لدي أي نية للبيع!".

وبعد ذلك مباشرة، ارتفع السهم بنسبة 15٪ تقريبًا، الجمعة، ويعد ترامب أكبر مساهم منفرد في الشركة، وتبلغ قيمة أسهمه البالغة 114.75 مليون سهم الآن حوالي 3.7 مليار دولار، وهذا أعلى من 3.2 مليار دولار عند افتتاح السوق بتداولات الجمعة.