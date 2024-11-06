دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فوزه في خطاب بمقر حملته الانتخابية، فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي لم تظهر فيه نتائج رسمية بعد للفائز بالانتخابات الأمريكية 2024.

وقال ترامب: "صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصارا سياسيا وأشكر الشعب الأمريكي.. أمريكا اعطتنا تكليفا عظيما واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضا أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي".

وأضاف ترامب إن الناس يقولون له إن "الله أنقذ حياتي لسبب ما.. وكان هذا السبب هو إنقاذ بلادنا وإعادة أمريكا إلى العظمة والآن سنقوم بهذه المهمة معًا"، مشيرا إلى أن "المهمة التي أمامنا لن تكون سهلة، لكنني سأسخر كل ذرة من الطاقة والروح والكفاح التي أحملها في روحي للمهمة التي أوكلتها إليّ".

ووفقا لإحصاء شبكة CNN فإن ترامب حصل على 266 صوتا بالمجمع الانتخاب مقابل 188 لهاريس حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وتوقعت CNN كذلك فوز ترامب في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا التي تعتبر ساحة المعركة.

ووفقا لتوقعات شبكة CNN فإن ترامب يحتاج فقط إلى 4 أصوات أخرى بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، ولم تعلن شبكة CNN رسميا عن الفائز بالسباق الرئاسي الذي لا تزال عمليات الفرز جارية في عدة ولايات.

وانضم إلى ترامب على المسرح أفراد عائلته وزوجته ميلانيا ترامب، بالإضافة إلى نائبه جيه دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وشكر ترامب المسلمين الأمريكيين وكذلك العرب وكل من دعمه في سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن بلاده تمتك موارد طبيعية ضخمة مثل النفط قائلا إن الولايات المتحدة تتفوق على المملكة العربية السعودية وروسيا في ملكية هذه الاحتياطات.