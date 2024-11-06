(CNN)-- لم يفز دونالد ترامب بالبيت الأبيض فحسب، بل زاد ثروته أيضًا بأكثر من مليار دولار، الأربعاء بعد أن حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية متفوقا على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ارتفعت قيمة شركة "ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي جروب"، مالكة شركة "تروث سوشيال"، وهي شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، بشكل كبير هذا الصباح بعد أن توقعت شبكة CNN ووسائل إعلام أخرى فوز ترامب في الانتخابات.

وارتفعت أسهم شركة ترامب ميديا، التي يتم تداولها تحت الرمز "DJT"، بنسبة 35٪ في تداول ما قبل السوق، مما يعني قيمة سوقية مذهلة تبلغ حوالي 9 مليارات دولار.

وترامب هو المساهم المهيمن في شبكة التواصل الاجتماعي المحافظة، التي لديها إيرادات ضئيلة وتخسر ​​أموالا.

تبلغ قيمة أسهم الرئيس المنتخب، البالغ عددها 114.75 مليون سهم، حوالي 5.3 مليار دولار بناءً على تداول ما قبل السوق، حيث ارتفعت من 3.9 مليار دولار عندما انتهى التداول في يوم الانتخابات.

بالطبع، هذه مكاسب على الورق فقط، ومن الناحية العملية سيكون من الصعب على ترامب بيع الكثير من هذه الأسهم دون انخفاض السعر.

مع انخفاض احتمالات انتخاب ترامب، انهار سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولكن بين 23 سبتمبر/أيلول ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، تضاعفت قيمة شركة ترامب ميديا أكثر من ثلاثة أضعاف - وهي زيادة مذهلة مدفوعة بالرهانات على فوز ترامب بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقال ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة Tuttle Capital Management، لشبكة CNN، إنه ليس من المستغرب أن يرى ارتفاع أسهم شركة ترامب ميديا، الأربعاء، لأن السهم هو "الخيار الوحيد" للمتداولين للمراهنة على فوز ترامب.

وأضاف تاتل أنه من المحتمل أيضًا أن يكون هناك "ضغط قصير المدى هائل" ناجم عن الرهانات القصيرة غير المناسبة لقيمة السهم في الأيام الأخيرة.

عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع بشكل حاد، يضطر المتداولون العازفون عنه إلى إعادة شراء السهم للحد من خسائرهم. وهذا بدوره يتسبب في ارتفاع السعر بشكل أكبر.

وقال تاتل: "لقد خدع الكثير من الناس باستطلاع أيوا"، في إشارة إلى استطلاع أُجري في نهاية الأسبوع الماضي ووجد أن ترامب لم يعد في الصدارة في ولاية فاز بها مرتين.

ومع ذلك، من الصعب فهم سعر "ترامب ميديا. عند". فعند حوالي 9.5 مليار دولار، أصبحت قيمتها الآن أكثر من ضعف قيمة ميسي وأربعة أضعاف قيمة خطوط طيران "جيت بلو".

هذا على الرغم من حقيقة أن ترامب ميديا ​​تحقق إيرادات قليلة جدًا، وأن تروث سوشيال لاعب صغير نسبيًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تاتل: "إن حجم انتصاره يساعد، ولكن على المدى الطويل يحتاجون إلى التوصل إلى نوع من الاستراتيجية".

وكشفت شركة ترامب ميديا ​​بعد ظهر الثلاثاء أن إيرادات الربع الثالث انخفضت بنسبة 5٪ إلى مليون دولار فقط.

وقال مايكل بلوك، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك في AgentSmyth، وهي منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة لأفكار الاستثمار، إن "الأساسيات لا تهم".