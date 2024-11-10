شاهد الأهداف التي قد تضربها أوكرانيا في عمق روسيا بصواريخ غربية.. ماذا يعني ذلك؟

أسفر عن مقتل شخص على الأقل.. أوكرانيا تشن هجومًا بطائرات مسيّرة على منطقة موسكو

(CNN)— شنت أوكرانيا أكبر هجوم لها على موسكو منذ بداية الحرب، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية في مطارين بالعاصمة الروسية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إجمالي 34 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة، أسقطت جميعها فوق منطقة موسكو بين الساعة 7 صباحًا و10 صباحًا صباح الأحد.

وتسببت شظايا الطائرات بدون طيار المتساقطة في اشتعال النيران في منزلين في رامنسكوي. وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما أصيبت بشظية وتم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من "حروق في وجهها ورقبتها ويديها"، مضيفا أن المرأة في العناية المركزة.

وفي وقت سابق شنت أوكرانيا هجومًا بطائرة بدون طيار على مصنع كيميائي روسي في مدينة تولا الغربية خلال ليل الجمعة إلى السبت، وفقًا لجهاز الأمن في البلاد، في حين لم تعترف السلطات الروسية بالهجوم.

ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، تعرض مصنع "ألكسينسكي" للكيماويات لقصف ما لا يقل عن 13 طائرة بدون طيار أوكرانية، مما أدى إلى حدوث انفجارات وسحب من الدخان في أعقاب الهجوم وإجلاء للموظفين.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أن الهدف الرئيسي، وهو ورشة إنتاج البارود، كان ينبعث منه دخان برتقالي بسبب تبخر الأحماض، في حين أكدت مصادر الأضرار التي لحقت بمحطة ألكسينسكايا للطاقة الحرارية، قائلين إن خط نقل الكهرباء جهد 110 كيلو فولت تضرر.

وتُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق منها من قبل شبكة CNN، آثار الهجوم على مصنع ألكسينسكي للكيماويات، الذي يقع على بعد حوالي 120 ميلاً (200 كيلومتر) جنوب موسكو.

وينتج المصنع القوة النارية والذخائر للجيش الروسي، بحسب جهاز الأمن الأوكراني، وأطلق الهجوم إنذارات بالغارات الجوية في مناطق مختلفة من روسيا من حوالي الساعة 9.30 مساءً بالتوقيت المحلي.