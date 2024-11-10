بوتين يصادق على معاهدة الدفاع المشترك بين روسيا وكوريا الشمالية

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(CNN)-- وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يصادق على معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، السبت.

تحدد المعاهدة اتفاقًا بين البلدين لتقديم المساعدة العسكرية إذا تعرض أحد الطرفين للهجوم.

وتسعى الاتفاقية أيضًا إلى تطوير شراكة "تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وسلامة أراضيها" وهي "سلمية ودفاعية بطبيعتها"، حسبما ذكرت تاس.

ووقع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على المعاهدة خلال زيارة بوتين لبيونغ يانغ في يونيو/حزيران. وقدم بوتين المعاهدة إلى مجلس الدوما الروسي، أو مجلس النواب، في أكتوبر/تشرين الأول.

يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إن آلاف من القوات الكورية الشمالية حُشدت على حدودها الشمالية وتشارك بفعالية في القتال.