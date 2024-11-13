مقدم برنامج تلفزيوني ومحارب سابق.. إليكم ما نعرفه عن بيت هيغسيث الذي اختاره ترامب وزيرًا للدفاع

(CNN)-- بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "إدارة الكفاءة الحكومية" الجديدة، تعهد مالك منصة إكس (تويتر سابقا) بنشر جميع إجراءات الوزارة على الإنترنت من أجل الشفافية.

وقال ماسك على منصة إكس: "في أي وقت يعتقد فيه الجمهور أننا نقطع (نقلل الانفاق) شيئًا مهمًا أو لا نقطع شيئًا مسرفًا، فقط أخبرنا بذلك!"، كما وعد أيضًا بأن يكون لديه "قائمة صدارة لأكثر الإنفاق الغبي الجنوني لأموال الضرائب الخاصة بكم (الأمريكيين)"، مضيفًا: "سيكون هذا مأساويًا للغاية وممتعًا للغاية".

وكان ترامب قد قال في بيان اختيار ماسك وراماسوامي لقيادة "إدارة الكفاءة الحكومية" الجديدة: "معا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

ونقل البيان عن ماسك قوله إن "هذا سيرسل موجات من الصدمة في النظام، وأي شخص متورط في إهدار أموال الحكومة، وهم عدد كبير من الناس".

ويذكر أن ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.