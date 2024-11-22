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روبرت كينيدي في تصريحات سابقة: ترامب يشبه هتلر لكن بدون خطة.. وأنصاره "أغبياء"

العالم
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(CNN)--   لدى روبرت كينيدي جونيور، المرشح من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، تاريخ طويل من الانتقادات اللاذعة لترامب نفسه، حيث وصفه بأنه "تهديد للديمقراطية"، و"متنمر"، وحتى في يوليو/تموز الماضي، وصفه بأنه "رئيس فظيع".

لكن أشد هجمات كينيدي قسوة تعود إلى صعود ترامب في عام 2016، عندما أشاد كينيدي في برنامجه الإذاعي "حلقة النار" بأوصاف قاعدة ترامب باعتبارها "حمقى عدوانيين" وبعضهم كانوا "نازيين صريحين"، كما شبه ترامب بـ"الديماغوجيين التاريخيين" مثل أدولف هتلر وبينيتو موسوليني، واتهمه بـ"استغلال انعدام الأمن المجتمعي وكراهية الأجانب لحشد السلطة".

وبعد فوز ترامب في انتخابات 2016، ذكر كينيدي أن "ترامب لم يكن على الأقل مثل هتلر بطريقة ما، لأن هتلر كان مهتما بالسياسة".

وأظهرت مراجعة شبكة CNN لتصريحات كينيدي السابقة أنها تتناسب مع نمط من الانتقادات المتسقة والواسعة النطاق التي وجهها لترامب على مر السنين.

ففي 2019، زعم كينيدي أن ترامب سلم إدارته الأولى لجماعات الضغط من الشركات من الصناعات التي كان من المفترض أن ينظموها - الصناعات التي سيكون كينيدي قادرًا بالفعل على تنظيمها في بعض الحالات إذا تم الموافقة على تعيينه كوزير للصحة والخدمات الإنسانية.

وبصفته رئيسا لوزارة الصحة، سيشرف كينيدي على قطاعات واسعة من صناعات الغذاء والرعاية الصحية.

وتتمتع الوكالة الفيدرالية المترامية الأطراف بميزانية مقترحة إلزامية تتجاوز 1.7 تريليون دولار وتشرف على مبادرات الصحة العامة الرئيسية، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وإدارة الغذاء والدواء، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، والرعاية الطبية والرعاية الطبية، والتي تؤثر معًا على حياة جميع الأمريكيين.

وفي تصريح لشبكة CNN، أعرب كينيدي عن فخره بالخدمة في إدارة ترامب، ودعم رؤيته، وقال إنه يندم على تصريحاته السابقة حول الرئيس السابق.

وقال: "مثل العديد من الأمريكيين، سمحت لنفسي أن أصدق الصورة المشوهة والسوداوية التي ترسمها وسائل الإعلام للرئيس ترامب، ولم أعد أؤمن بهذا الاعتقاد والآن أشعر بالندم لأنني أدليت بهذه التصريحات".

مقارنة ترامب بـ"الديماغوجيين"

بدأت سنوات انتقاد كينيدي لترامب في التخفيف بعد أن نبذه الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية 2024، مما دفعه إلى الترشح كمستقل.

وعندما سُئل في أغسطس/آب عما إذا كان سيخدم في حكومة ترامب، قال كينيدي "لا" ولكن بعد أسابيع، أنهى حملته وأيد ترامب.

 ومنذ ذلك الحين، امتنع كينيدي عن أي انتقاد علني لترامب، وتحالف مع الرئيس السابق في قضايا مثل الرقابة الحكومية والصحة العامة.

ولكن التصريحات التي تم الكشف عنها مؤخرا تؤكد شدة توبيخه لترامب في الماضي، بما في ذلك توجيه اتهامات بالعنصرية إليه.

واتهم كينيدي ترامب مرارا وتكرارا بـ"استغلال الخوف والتعصب وكراهية الأجانب لبناء حركة قومية خطيرة" وحذر من أن ترامب سيدمر المناخ والمياه النظيفة.

وفي إحدى حلقات "حلقة النار" في ديسمبر/ كانون الأول 2016، قارن كينيدي استراتيجية ترامب بـ"الديماغوجيين التاريخيين الذين برزوا في أوقات الأزمات".

وقال كينيدي، مقارنا بين الأزمات العالمية مثل الكساد الأعظم، إن "فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي غالبا ما أدت إلى ظهور الديماغوجيين الذين يستغلون الخوف والتحيز وانعدام الأمن للحصول على السلطة"، واستشهد بشخصيات مثل هتلر وفرانشيسكو فرانكو وموسوليني، كمقارنات تاريخية.

وذكر: "يمكنك أن ترى أن كل تصريح يصدره دونالد ترامب مبني على الخوف، كل تصريح يصدره. كما تعلمون، يجب أن نخاف من المسلمين. يجب أن نخاف من السود، وخاصة الرجل الأسود الكبير أوباما، الذي يدمر هذا البلد، ويجعل الجميع بائسين".

وتابع: "وهناك شخص واحد فقط لديه العبقرية والقدرة على حل هذه الأشياء، ولن أخبركم كيف سأفعل ذلك. فقط ثقوا بي، وصوتوا لي وسوف يصبح كل شيء عظيما مرة أخرى".

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"أغبياء عدوانيون" و"نازيون صريحون"

وفي مارس/آذار 2016، أشاد كينيدي بنقد الصحفي مات تايبي لأنصار ترامب، حيث قرأ على الهواء مقطعًا أدان ترامب وأتباعه بشدة ووصفه بأنه "مكتوب بشكل جميل".

وقال: "الطريقة التي تبني بها حركة قومية شريرة حقا هي أن تتزوج مجموعة صغيرة نسبيا من الحمقى العدوانيين بمجموعة أكبر بكثير من الانتهازيين والرفاق الذين لا حول لهم ولا قوة".

وتابع: "قد لا يكون لدينا الكثير من النازيين الصريحين في أمريكا، ولكن لدينا الكثير من الجبناء والمتملقين، وبمجرد أن تبدأ أحجار الدومينو هذه في السقوط في معسكر ترامب، تنتهي اللعبة".

وذكر: "كما تعلمون، إنه ليس مثل هتلر الذي كان لديه خطة، ومهتمًا بالسياسة، ولا أعتقد أن ترامب لديه أي شيء من هذا".

هاجم آراء ترامب بشأن البيئة

كما انتقد كينيدي بشدة في برنامجه الإذاعي سياسات ترامب البيئية، واتهمه بتعزيز إنكار المناخ المتهور وإعطاء الأولوية لمصالح الشركات على الصحة العامة.

وفي ديسمبر 2016، أشار كينيدي إلى مقال لعالم المناخ مايكل مان وقال، "كتب مايكل مان مقالاً رائعًا هذا الأسبوع عن أسوأ 10 منكرين للمناخ في العالم، والأكثر ضررًا وتدميرًا. ودونالد ترامب هو رقم واحد".

واتهم ترامب بالسعي إلى "الازدهار القائم على التلوث" من خلال التراجع عن اللوائح مثل قانون المياه النظيفة والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف: "لن يدمر ترامب المناخ فحسب، بل وعد أيضًا الأسبوع الماضي عندما تحدث إلى صناعة النفط وصناعة الغاز الصخري، بأنه سيتخلص من قانون المياه النظيفة لذا، فهو سيفتح الأبواب أمام كل أنواع التلوث... إن ازدهار ترامب سيكون ازدهارًا قائمًا على التلوث".

وامتدت انتقادات كينيدي الحادة لترامب إلى 2019، عندما وصف جهود ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري بأنها "حقيرة"، واتهمه بإعطاء الأولوية عن عمد للفحم والنفط والغاز على مستقبل الكوكب.

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