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(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، على إعلان المرشح الرئاسي المستقل روبرت كينيدي جونيور تأييده في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال حدث في لاس فيغاس.

وقال ترامب: "لقد حصلنا للتو على تأييد لطيف للغاية من روبرت كينيدي جونيور، وسأتحدث عن ذلك. سنتوجه مباشرة بعد هذا. سنذهب إلى أريزونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "أريد أن أشكر (بوبي). كان ذلك لطيفا للغاية. كان ذلك حقا رائعا جدا. إنه رجل عظيم، ويحظى باحترام الجميع".

وسينظم ترامب حدثا انتخابيا في وقت لاحق، الجمعة، في أريزونا، حيث أعلن روبرت كينيدي جونيور للتو عن تأييده في الانتخابات الرئاسية.