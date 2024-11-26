تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

ما الذي سيحدث لو ضربت الصواريخ الأمريكية قوات كوريا الشمالية في روسيا؟

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت ضربتين حديثتين على منشآت روسية في منطقة كورسك باستخدام صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع بعيدة المدى.

وبحسب وزارة الدفاع الروسي، استهدفت الصواريخ طويلة المدى موقع فرقة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-400 الروسية، بالقرب من قرية لوتاريفكا، السبت، شمال غرب كورسك. وكانت كييف شنّت توغلا في منطقة كورسك الروسية في أغسطس/آب، مما فاجأ موسكو وحتى حلفائها.

وفقًا للوزارة الروسية، فإن الضربة، التي شملت خمسة صواريخ "أتاكمز"، أصاب صاروخان منهم الهدف، مما أدى إلى تضرر نظام رادار وأوقع ضحايا بين الأفراد.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن هجومًا ثانيًا بصواريخ "أتاكمز" استهدف مطارًا روسيًا. وصل أحد الصواريخ إلى الهدف، مما أسفر عن إصابة جنديين وإلحاق أضرار محدودة بالبنية التحتية.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أنه "خلال مسح للمواقع التي تعرضت للهجوم، تم التأكد بشكل موثوق من أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت باستخدام صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع".

والأسبوع الماضي، ضربت أوكرانيا ترسانة أسلحة روسية بصواريخ أتاكمز أمريكية الصنع أطلقتها عبر الحدود لأول مرة، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وجاء هذا الهجوم بعد يومين فقط من منح إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.

وقال الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي إنه استهدف بنجاح منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس-400"، لكنه لم يحدد نوع الصاروخ المستخدم في الهجوم. ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على الهجوم الثاني.