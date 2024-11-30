وسط عدم اليقين مما ستجلبه إدارة ترامب القادمة.. ما الذي تحاول الصين توضيحه للعالم؟

تحليل بقلم نيكتار جان من شبكة CNN

(CNN)-- وصف أحدهم الصين بأنها "تهديد وجودي"، ودعا آخر إلى "جهود شاملة من المجتمع" لمواجهة الصين، وفرضت عليه بكين عقوبات مرتين، وزعم ثالث أن الجيش الصيني "مكرس بشكل خاص لهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".

وتعتبر الإدارة المقترحة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مليئة بشخصيات معادية لبكين ما يطلق عليهم "صقور الصين" الذين أوضحوا طموحهم لمواجهة منافس أمريكا القوي المتصاعد في كل مجال من مجالات السياسة تقريبًا، من الاقتصاد إلى الأمن.

ولكن على عكس تنصيب ترامب السابق قبل 8 سنوات، قد لا يفاجأ القادة الصينيون بنهج أكثر مواجهة.

بدلاً من ذلك، يقول الخبراء إن بكين هذه المرة أكثر خبرة في التعامل مع الزعيم البراغماتي والمتشددين الإيديولوجيين من حوله- وقد تسعى إلى إنشاء قنوات خلفية من خلال شخصيات أكثر ودية للصين في الدائرة الداخلية لترامب، مثل إيلون ماسك.

ولا يتصور المراقبون للسياسة الخارجية الصينية أي أوهام بشأن الهبوط المحتمل للعلاقات في عهد ترامب، الذي هدد خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية.

وفي هذا الأسبوع، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بالإضافة إلى جميع الرسوم القائمة.

ويقول مدير برنامج شؤون الصين في مركز ستيمسون في واشنطن، يون صن: "إذا نظرت إلى فريق ترامب، فستجد أن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، من الصقور، ومن المرجح أن يسعى المسؤولون المعينون إلى اتباع سياسة متشددة لرفع المنافسة مع الصين إلى مستوى جديد، ولا أعتقد أن بكين ترى أيا من هذه الأخبار الجيدة".

لكن بعض المفكرين في السياسة الخارجية في الصين يعتقدون أن الرئيس المنتخب لا يزال يريد في نهاية المطاف عقد صفقة مع الصين، وقد يكون أكثر مرونة مما تشير إليه اختياراته الوزارية.

ويقول هال براندز، أستاذ الشؤون الدولية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة إنه من المعروف أن ترامب أكثر قلقا بشأن التحدي الاقتصادي من الصين، في حين أن العديد من المسؤولين في الإدارة القادمة- من مجلس الأمن القومي إلى وزارتي الخارجية والدفاع- منشغلون بالتحديات العسكرية والأمنية التي تفرضها الصين.

وأضاف: "السؤال المثير للاهتمام هو ما إذا كان بإمكانهم استخدام التشدد الاقتصادي لترامب تجاه الصين لدفع سياسات قوية وحازمة بشأن الأبعاد الأمنية، أو ما إذا كان ترامب يجعل ذلك صعبا لأنه أقل اهتماما بهذه الجوانب من سياسة الولايات المتحدة والصين".

وأعلن مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، النائب مايك والتز، مرتين في السنوات الأخيرة أن الحزب الشيوعي الصيني في "حرب باردة" مع أمريكا.

ويُعرف مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، في الصين باسم "الطليعة المناهضة للصين" ويخضع حاليًا لعقوبات من بكين.

وحذر بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز الذي تم اختياره لمنصب وزير الدفاع، من أن الصين عازمة على هزيمة الولايات المتحدة وتحقيق الهيمنة العالمية.

وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان في شنغهاي، إنه من المهم لبكين التمييز بين مستشاري ترامب المتشددين والرئيس المنتخب نفسه.

وأضاف أن "العديد من المتشددين يريدون بالفعل مواجهة كاملة وانفصالًا عن الصين، ولكن هل هذا هو هدف ترامب الحقيقي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يخفف ترامب نفسه من تصرفاتهم السياسية".

تأثير إيلون ماسك

من المرجح أن يضيف تشكيلة صقور الصين في الإدارة القادمة إلى إلحاح بكين على إيجاد قنوات بديلة لأذن ترامب، بدءًا بإيلون ماسك.

ويمتلك مؤسس شركة تسلا الملياردير مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، حيث تصنع شركته نصف مركباتها الكهربائية، وغالبا ما تتم دعوة ماسك لمقابلة المسؤولين الصينيين في رحلاته هناك.

وقال صن: "الجميع يراقبون الدور الذي سيلعبه إيلون ماسك في الصين، التي تريد بالتأكيد أن يكون على الأقل قناة اتصال ويلعب دورا إيجابيا محتملا".

وغالبًا ما يردد ماسك بعض الحديث في بكين، مثل الحفاظ على علاقة اقتصادية صحية "مربحة للجانبين"، ووصف تايوان بأنها "جزء لا يتجزأ من الصين".

وقد يتوقف النجاح المستقبلي لشركة ماسك الرئيسية مثل تسلا على المسار الذي ستتخذه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ماسك راغبا أو قادرا على التأثير على السياسة الأمريكية لصالح الصين.

ويقول ليل موريس، زميل بارز في معهد السياسات التابع لجمعية آسيا إنه "يبدو أن الدور الذي حدده ترامب له هو أكثر على جبهة وزارة كفاءة الحكومة، لذلك لا أتوقع أن يكون لماسك دور بارز في الشؤون الخارجية".

"وأضاف: "على الرغم من المصالح التجارية المهمة لإيلون في الصين، أتخيل أن ترامب سيستمع إلى آراء إيلون بشأن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وفي كلتا الحالتين، ستستعد بكين لطريق صعب في المستقبل.

فقد حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب بنسبة 60% قد تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الصيني المتعثر وتخفض معدل نموه إلى النصف.

وصف سكوت بيسنت، المدير التنفيذي لصندوق التحوط، المرشح لمنصب وزير الخزانة، التعريفات الجمركية بأنها "أداة مفيدة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس"، ووصف تهديد ترامب بأنه "موقف تفاوضي متشدد".

وشغل جيميسون جرير، الذي تم ترشيحه كممثل تجاري للولايات المتحدة، منصب كبير موظفي روبرت لايتهايزر، وهو من دعاة الحماية التجارية الذين قادوا الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وفي تصريحات سابقة، ردد جرير موقف لايتهايزر الصارم بشأن بكين ودعا إلى "الانفصال الاستراتيجي" عن الصين.

وقال وو، من جامعة فودان، إن الصين "يجب أن تكون مستعدة لبعض التحديات الخطيرة التي قد تنشأ في العلاقات الصينية الأمريكية سواء في التجارة أو الدبلوماسية أو الأمن، فإن الوضع قاتم للغاية".

والسؤال الصعب الأول لبكين هو ماذا تفعل بالعقوبات المفروضة على روبيو، والتي فرضت ردا على العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين بسبب حملات القمع في شينجيانغ وهونج كونج.

ومن المقرر أن يصبح روبيو أول وزير خارجية أمريكي في منصبه تفرض عليه بكين عقوبات، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من زيارة الصين بصفته أعلى دبلوماسي أمريكي.

ويختلف الخبراء في كل من الولايات المتحدة والصين حول ما إذا كانت بكين سترفع العقوبات عن روبيو لكن معظمهم يتفقون على أن الحكومة الصينية تتمتع بالبراغماتية اللازمة لعدم السماح لها بالتدخل في البروتوكولات الدبلوماسية.

وفي نظر بكين، فإن روبيو ليس حتى أسوأ اختيار، وفقًا للخبراء الصينيين.

وقال وو: "تنفس الكثيرون في الصين الصعداء عندما أعلن ترامب أنه لن يرشح وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى إدارته الجديدة، فبطريقة ما، كان محفزًا مباشرًا لتدهور العلاقات الصينية الأمريكية".

لقد فرضت بكين عقوبات على بومبيو، الذي دعا ذات يوم الشعب الصيني للانضمام إلى جهد دولي "لتغيير سلوك" حكومتهم، إلى جانب أكثر من عشرين مسؤولًا سابقًا في عهد ترامب عندما تولى بايدن منصبه.

تايوان و"الخطوط الحمراء"

يزعم بعض الخبراء الصينيين أن بكين لديها الآن فهم أعمق لأسلوب ترامب وهي مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع رئاسته الثانية.

وقال وانج ييوي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة رنمين في بكين: "لم تعد الصين كما كانت قبل 8 سنوات عندما تولى ترامب منصبه لأول مرة، سواء من حيث العقلية أو القوة أو المكانة الدولية، لقد اكتسبت المزيد من المكانة والثقة".

وأضاف: "نحن الآن نفهم شخصية ترامب بمجرد أن تظهر الصين ضعفًا، فسوف يدفع أكثر. لذلك، لا يمكن للصين على الإطلاق تقديم تنازلات، وخاصة في البداية".

وسيكون القادة الصينيون قلقين بشكل خاص بشأن موقف فريق السياسة الخارجية الجديد لترامب بشأن تايوان، وهو أشد الخطوط الحمراء بالنسبة لبكين.

وكان روبيو مؤيدًا ثابتًا لتايوان، وهي ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي تعهدت بكين بإخضاعها لسيطرتها، بالقوة إذا لزم الأمر، ودفع من أجل مجموعة من التشريعات لتعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه، بما في ذلك تسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

وفي غضون ذلك، حث المرشح لمنصب الأمن القومي والتز الرئيس الأمريكي المقبل على إنهاء الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط بـ"سرعة" والتركيز على آسيا للاستعداد بشكل أفضل لغزو صيني محتمل لتايوان، وهو الموقف الذي عبر عنه نائب ترامب جيه دي فانس مرارا وتكرارا خلال الحملة الانتخابية.

لكن هذا لا يعني أن ترامب - الذي روجت أجندته "أمريكا أولا" لسياسة خارجية أكثر عزلة - سوف يفسد معركة في الخارج.

بدلا من ذلك، كان ينظر منذ فترة طويلة إلى التحالفات والالتزامات التاريخية لواشنطن من منظور أكثر براغماتية، في حين أشاد في كثير من الأحيان بالزعماء الاستبداديين في الخارج.

وخلال الحملة الانتخابية، اتهم ترامب تايوان بـ"سرقة" صناعة الرقائق من الولايات المتحدة وقال إن "يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل الحماية".

ويقول خبراء الصناعة إن تايوان طورت صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها بشكل فردي من خلال مزيج من العمل الجاد والاستثمار.

واشترت الجزيرة الغالبية العظمى من أسلحتها من مصنعي الأسلحة الأمريكيين على مدى العقود الأخيرة لكن خطاب حملة ترامب ألمح مع ذلك إلى نهج أكثر براغماتية تجاه تايوان.

وعندما سألته صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية ضد حصار تايوان من قبل الصين، قال ترامب إنه لن يصل إلى ذلك لأن الرئيس الصيني يحترمه ويعرف أنه "مجنون".

وبدلاً من ذلك، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 150٪ و 200٪ على بكين.

وقال وانج، الأستاذ في جامعة رنمين، إنه مهما كانت ميولهم الإيديولوجية، فسوف يتعين عليهم في النهاية الامتثال لرؤيته، وأضاف: "أعتقد أن ترامب على استعداد لإبرام صفقات مع الصين، وسيضمن بقاء فريقه على المسار الصحيح".