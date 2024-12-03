أول تعليق أمريكي على إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ينقل حالة البلاد

(CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تراقب التطورات" في كوريا الجنوبية "بقلق بالغ"، بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد.

وقال كامبل في حدث بوزارة الخارجية الأمريكية: "لقد تم إطلاع الرئيس ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية على التطورات، ويتم إطلاعهم على الوضع مع تطوره".

وأضاف كامبل أن الولايات المتحدة تسعى إلى التواصل مع نظرائها الكوريين الجنوبيين "على كل المستويات، سواء هنا أو في سيول".

وتابع: "أريد أن أؤكد أن تحالفنا مع جمهورية كوريا قوي، ونحن نقف إلى جانب كوريا في وقت عدم اليقين".

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي: "أريد أيضًا أن أؤكد أننا نأمل ونتوقع أن يتم حل أي نزاعات سياسية سلميًا ووفقًا لسيادة القانون".

وأشار كامبل إلى أن الحكومة الأمريكية "سوف يكون لديها المزيد لتقوله مع تطور الوضع".