روسيا تشن هجوما واسع النطاق مستهدفة منشآت الطاقة بأوكرانيا

(CNN)-- قالت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إن روسيا شنت هجومًا جديدًا واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي وإعلان حالة الطوارئ.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان هالوشينكو، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "العدو يواصل إرهابه، مرة أخرى يتعرض قطاع الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل"، مضيفا أنه لم يتم بعد توضيح حجم الأضرار، وحث الناس على البقاء في الملاجئ.

وظلت الشوارع في العاصمة، كييف، فارغة إلى حد كبير صباح الجمعة، حيث حذرت القوات الجوية الأوكرانية من تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يحتمل أن تستهدف أجزاء من البلاد.

وقالت شركة أوكرينرغو، مشغل شبكة الطاقة في أوكرانيا، إنها ستبدأ بفترات قطع التيار الكهربائي بجميع أنحاء البلاد في حالات الطوارئ.

وكثفت القوات الروسية قصفها لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما ترك البلاد في وضع محفوف بالمخاطر مع دخول الحرب شتاءها الثالث، ويأتي الهجوم الروسي الأخير بعد أن تعهدت موسكو، الخميس، بالرد على الهجوم الأوكراني على مدينة في جنوب غرب روسيا، والذي زعمت روسيا أنه استخدم ستة صواريخ باليستية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".

واعترفت أوكرانيا بتنفيذ "ضربات ملموسة على أهداف روسية"، الأربعاء، بما في ذلك منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة، لكنها لم تذكر نوع الصواريخ المستخدمة.

وإلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا في الأيام المقبلة لسحب المعدات من المخزون العسكري الأمريكي، إذ تعمل إدارة بايدن على زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في أيامها الأخيرة في السلطة، في جهد حثيث لوضع كييف على أساس قوي حتى عام 2025، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.