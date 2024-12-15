نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- أعلن مسؤول عسكري أوكراني، السبت، أنه تم تغيير قائد مجموعة قوات دونيتسك شرق أوكرانيا بعد التقدم الروسي في المنطقة، مضيفا بتصريح لشبكة CNN إن الجنرال أولكسندر تارنافسكي سيتولى منصب رئيس المجموعة العملياتية والتكتيكية، ليحل محل الجنرال أولكسندر لوتسينكو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجه لوتسينكو انتقادات شديدة لفشله في وقف التقدم الروسي الأخير في مدينة بوكروفسك الرئيسية، إذ تم رصد القوات الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات فقط (1.9 ميل) من المدينة، وفقًا لخدمة الخرائط الأوكرانية DeepState.

وشهدت مدينة بوكروفسك بعضاً من أعنف المعارك على الجبهة الشرقية منذ أشهر، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا الاقتراب من المدينة التي تقع على بعد حوالي 11 ميلاً من منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، مما يجعلها هدفًا استراتيجيًا مهما لموسكو.

وسيمثل سقوط المدينة في أيدي القوات الروسية أكبر انتكاسة لأوكرانيا منذ أشهر وسيؤدي إلى تفاقم معاناة أوكرانيا بينما تمارس القوات الروسية ضغوطا شديدة على الخطوط الأمامية الشرقية.

ومن شأن خسارة هذه المدينة أن تزيد من القلق الذي يواجهه الجيش الأوكراني بشأن رئاسة دونالد ترامب الوشيكة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من خطر نفاد المساعدات العسكرية من أكبر مصدر لكييف مع اقتراب الصراع الطاحن من عامه الرابع.

وفي أماكن أخرى من الحرب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن قوات موسكو بدأت في نشر "عدد كبير" من الجنود الكوريين الشماليين في جهودها لطرد الجيش الأوكراني من منطقة كورسك الروسية.

ويذكر أن أوكرانيا شنّت عملية توغل في كورسك في أغسطس الماضي وما زالت تحتفظ ببعض المواقع هناك.