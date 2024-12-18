نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN يزور المنطقة التي قُتل فيها الجنرال الروسي بانفجار قنبلة في موسكو.. شاهد الضرر الذي أحدثته

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

"انسحاب كبير": جنرال أمريكي متقاعد يبين معنى خروج روسيا من سوريا كما ظهر بصور أقمار صناعية

شاهد لحظة شن روسيا هجوما ضخمًا على أوكرانيا بعشرات الصواريخ والمسيّرات

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن بلادها لم تكن متورطة في مقتل الجنرال الروسي إيغور كيريلوف الذي كان يشرف على قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية جراء انفجار خارج مبنى سكني في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بذلك، ولم تكن متورطة".

وأضاف ميلر أنه ليس لديه أي "تقييم" آخر للانفجار الذي قتل فيه الجنرال الروسي إيغور كيريلوف خارج مبنى سكني في موسكو.

ومع ذلك، أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة كان لديها تقييما سابقا بأن "الجيش الروسي انتهك القانون الدولي خلال المعارك في أوكرانيا".

وتابع: "من الواضح الجنرال كان متورطا في عدد من الفظائع، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجيش الأوكراني".

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية قالت إن قنبلة مخبأة في دراجة كهربائية انفجرت، مما أسفر عن مقتل الجنرال، حسبما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية للجنرال باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في الحرب على أوكرانيا.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيميائية بناء على أوامر كيريلوف منذ بداية الحرب.

وقال مصدر ، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال الجنرال الروسي.