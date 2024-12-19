بوتين يكشف إن كان أجرى محادثات مع ترامب منذ 4 سنوات واستعداده لذلك

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إنه "مستعد" لإجراء محادثات محتملة مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وسط توقعات بأن تدفع الإدارة الجديدة في واشنطن تجاه حل تفاوضي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين ردا على سؤال من كير سيمونز من شبكةNBC : "لقد سألت عما يمكننا أن نقدمه، أو ما يمكنني أن أقدمه للرئيس المنتخب ترامب عندما نلتقي. أولا وقبل كل شيء، لا أعرف متى سنلتقي. لأنه لم يقل أي شيء عن ذلك. لم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات. بالطبع، أنا مستعد لهذا في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا ستكون في موقف تفاوضي أضعف بسبب الانتكاسات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي ساحة المعركة بأوكرانيا، رد بوتين قائلا: "لقد قلت أنت إن هذه المحادثة ستجري في موقف عندما نكون فيه في حالة ضعف... وأنت، والأشخاص الذين يدفعون رواتبكم في الولايات المتحدة، تودون بشدة أن تكون روسيا في موقف ضعيف".

وأردف الرئيس الروسي: "أنا متمسك بوجهة نظر مختلفة. أعتقد أن روسيا أصبحت أقوى بكثير خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. لماذا؟ لأننا أصبحنا دولة ذات سيادة حقيقية، ونحن بالفعل لا نعتمد على أي طرف تقريبا".

وكان ترامب نفى إجراء عدة مكالمات هاتفية مع بوتين منذ أن ترك منصبه، وهو ما يتناقض مع تقرير للصحفي الأمريكي المخضرم، بوب وودوارد في كتاب صدر مؤخرا يفيد بأن الجانبين أجريا "ربما ما يصل إلى سبع" محادثات منذ عام 2021.