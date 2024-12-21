إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الأزهر في مصر، الأحد، حادث الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، مؤكدا أن "الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم جريمة نكراء".

وقال الأزهر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يدين الأزهر الشريف حادث الدهس المروع الذي وقع في سوق بمدينة ماغدبورغ الألمانية...".

وأضاف المنشور: "ويؤكد الأزهر أن الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني جسور التعايش بين البشر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية".

وختم الأزهر منشوره قائلا: "ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وكان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، قال في وقت سابق إن السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا هو طبيب من المملكة العربية السعودية يعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.