5 قتلى و200 جريح.. أحدث حصيلة لضحايا هجوم الدهس بألمانيا

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانيا

(CNN)-- قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، السبت، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، الذي وقع مساء الجمعة.

وأضاف هاسيلوف خلال زيارة لموقع الهجوم: "من غير المتصور أن يحدث هذا في ألمانيا".

وأوضح أن أكثر من 200 شخص أُصيبوا في الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت قناة NTV الألمانية المتعاونة مع شبكة CNN، أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.

وكان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، راينر هاسيلوف قال، السبت، إن المشتبه به في هجوم الدهس، هو طبيب يبلغ من العمر 50 عاما من المملكة العربية السعودية، ويعمل في الولاية ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أن السلطات الأمنية تعمل على توضيح التفاصيل المحيطة بالهجوم.