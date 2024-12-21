نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانيا

(CNN)-- ذكرت قناة NTV الألمانية المتعاونة مع شبكة CNN، السبت، أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية، الذي وقع مساء الجمعة.

وكانت حصيلة رسمية سابقة، تحدثت عن سقوط قتيلين بينهما طفل، وعشرات المصابين.

وقالت السلطات إن 15 شخصا على الأقل أُصيبوا بجروح خطيرة وأُصيب 68 شخصًا في الإجمالي.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أن السلطات الأمنية تعمل على توضيح التفاصيل المحيطة بالهجوم.

وذكرت وزارة الداخلية بولاية ساكسونيا، للصحفيين، أن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل يبلغ عمره (50 عاما) من السعودية لديه تصريح إقامة دائمة.