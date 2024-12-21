إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانيا

تفاصيل جديدة عن هجوم الدهس في ألمانيا.. هذا ما رصدته كاميرا CNN في الموقع

(CNN)-- وصفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر المشتبه به السعودي في هجوم الدهس المميت الذي وقع في مركز تسوق عيد الميلاد، الجمعة، بأنه "معاد للإسلام".

وقدمت الوزيرة القليل من التفاصيل الأخرى، لكن وسائل إعلام ألمانية أطلقت على المشتبه به، الجمعة، وهو سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، اسم "طالب أ"، ويُعتقد أنه عمل على مساعدة زملائه السعوديين على مغادرة وطنهم.

وبدا أنه عبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن آراء معادية للإسلام ودعم حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين المتشدد.

وقالت فايزر، في تصريحات من مدينة ماغديبورغ، حيث وقع الهجوم، إن التحقيقات بدأت للتو.

وأثار الهجوم، الذي قُتل فيه خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من 200 آخرين، تساؤلات حول كيفية تمكن المهاجم من الوصول إلى الحدث بالسيارة واصطدم بسيارته في الحشود الضخمة.

وهذا الحادث يشبه حادث الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، عام 2016، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الأسواق في جميع أنحاء ألمانيا بشكل كبير في أعقاب ذلك الهجوم.

وقال وزير العدل الألماني، فولكر ويسينغ، الذي كان يتحدث إلى جانب فايزر، إنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن ما إذا كان المدعي العام الفيدرالي الألماني سيتولى القضية. ومكتب المدعي العام هو أعلى سلطة قانونية في البلاد ويتعامل مع أنشطة الإرهاب.