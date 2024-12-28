صدام بين أنصار ترامب وإيلون ماسك بسبب تأشيرة العمال المهرة

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

(CNN)-- أثارت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها إيلون ماسك وفيفيك رامسوامي لصالح توسيع برنامج التأشيرات للعمال ذوي المهارات العالية نقاشا بين مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول كيفية ملاءمة البرنامج للأجندة الإدارة القادمة المعادية الهجرة.

ودافع ماسك ورامسوامي، اللذان اختارهما ترامب لقيادة وزارة كفاءة الحكومة، عن الشركات التي تستخدم تلك التأشيرات لاستقدام العمالة الماهرة، بحجة أن شركات التكنولوجيا بما في ذلك تلك المملوكة لماسك تعتمد على الأجانب للعمل لكن رسالتهما أزعجت بعض المدافعين الأكثر ولاءً لترامب الذين يتوقعون من إدارته اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وتعزيز العمالة الأمريكية.

ووضع ترامب ترامب بشأن الحصول إلى تأشيرات العمال الأجانب خلال ولايته الأولى واستهدف تأشيرات العمالة الماهرة في تصريحات سابقة. ولكن خلال حملة 2024، أشار ترامب إلى الانفتاح على منح بعض العمال المولودين في الخارج وضعًا قانونيا إذا تخرجوا من جامعة أمريكية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، قال ماسك إن شركات التكنولوجيا الأمريكية تحتاج إلى "مضاعفة" عدد المهندسين العاملين في أمريكا اليوم، وقارن فوائد البرنامج بفريق رياضي محترف يجند أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

وكتب ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إذا كنت تريد لفريقك الفوز بالبطولة، فأنت بحاجة إلى تجنيد أفضل المواهب أينما كانوا. وهذا يمكّن الفريق بأكمله من الفوز".

وكتب ماسك في منشور آخر، الخميس: "أشير إلى جلب أفضل 0.1٪ من المواهب الهندسية عن طريق الهجرة القانونية باعتباره أمرًا ضروريًا لاستمرار أمريكا في الفوز، إن التفكير في أمريكا كفريق رياضي محترف يفوز منذ فترة طويلة ويريد الاستمرار في الفوز هو البناء العقلي الصحيح".

واتفق راماسوامي، وهو مواطن أمريكي من الجيل الأول هاجر والداه من الهند، مع ماسك أثناء الدفاع عن الشركات التي تبحث خارج الولايات المتحدة عن العمالة، بحجة أن شركات التكنولوجيا تستأجر مهندسين ولدوا خارج الولايات المتحدة أو ولدوا لمهاجرين أمريكيين لأن "الثقافة الأمريكية تبجل الرداءة على التميز"، مستشهدًا بتصوير الطلاب الأذكياء في مسلسلات هزلية كدليل.

وكتب الخميس: "لقد بجلت ثقافتنا الأمريكية الرداءة على التميز لفترة طويلة جدا (على الأقل منذ التسعينيات وربما لفترة أطول). هذا لا يبدأ في الكلية، بل يبدأ في الشباب، إن الثقافة التي تحتفي بملكة الحفلة الراقصة على بطل أولمبياد الرياضيات، أو الرياضي على المتفوق، لن تنتج أفضل المهندسين".

وأثار دعم العمال الأجانب هجمات من أنصار ترامب الذين يشعرون بالقلق من أن توسيع برنامج العمالة الماهرة قد يقوض رغبتهم في رؤية الهجرة مقيدة تحت إدارة ترامب.

وانتقد مؤيدو ترامب مثل الناشطة اليمينية المتشددة لورا لومر، والناقدة المحافظة آن كولتر، والنائب السابق مات غيتز، رائدي الأعمال في مجال التكنولوجيا بسبب موقفهما.

كما أثارت تصريحات ماسك وراماسوامي إدانة من السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي، التي ردت على منشور راماسوامي بالدعوة إلى إعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين على العمال الأجانب.

وكتبت هيلي يوم الخميس: "لا يوجد خطأ في العمال الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، كل ما عليك فعله هو النظر إلى الحدود ومعرفة عدد الأشخاص الذين يريدون ما لدينا، يجب أن نستثمر ونعطي الأولوية للأمريكيين، وليس العمال الأجانب".

ووجد موقف ماسك وراماسوامي دعمًا بين بعض الديمقراطيين أيضًا، حيث قال حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس لكايتلان كولينز في شبكة CNN مساء الخميس: "إنهم على حق جزئيا"، قائلًا إنه أشاد باعترافهم بقيمة رواد الأعمال المهاجرين بينما يأمل أن يروا أيضا الدور الذي يلعبه المهاجرون الأقل مهارة في قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي، مثل الزراعة والبناء.

وقال بوليس: "هناك ملايين الأمريكيين الذين يعملون في شركات أسسها مهاجرون. لن توجد هذه الوظائف اليوم إذا لم نسمح لهؤلاء المهاجرين بالدخول".

ترامب عارض مثل هذه التأشيرات

يسمح برنامج تأشيرة العمال المهرة لـ 65000 عامل من ذوي المهارات العالية بالهجرة إلى الولايات المتحدة كل عام لشغل وظيفة محددة ويمنح 20000 تأشيرة أخرى لهؤلاء العمال الذين حصلوا على درجة متقدمة في الولايات المتحدة.

وجادل خبراء الاقتصاد بأن البرنامج يسمح للشركات الأمريكية بالحفاظ على القدرة التنافسية وتنمية أعمالها، مما يخلق المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة.

وغالبا ما يرتبط البرنامج بقطاع التكنولوجيا، حيث يكون لدى الشركات طلب كبير على العمال المتخصصين. جاء ماسك إلى الولايات المتحدة كطالب أجنبي وعمل لاحقًا بتأشيرة العمال المهرة.

وعارض ترامب في السابق تلك التأشيرات، وانتقدها بشدة خلال حملته الرئاسية الأولى، وفي بيان صدر 2016، هاجم ترامب التأشيرات باعتبارها وسيلة للشركات الأمريكية لجلب العمال الأجانب إلى البلاد "لغرض صريح يتمثل في استبدال العمال الأمريكيين بأجور أقل".

وفي 2020، قيد ترامب الحصول على تأشيرات في عدة مناسبات، كجزء من جهود الإدارة للحد من الهجرة القانونية مع الاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

لكن في حملته الرئاسية الأخيرة، بدا ترامب أكثر تسامحًا مع الأجانب ذوي المهارات العالية القادمين للعمل في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة بودكاست في يونيو/ حزيران، قال ترامب إنه يريد منح الإقامة الدائمة لأي مواطن أجنبي يتخرج من الكلية في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ما أريد أن أفعله، وما سأفعله هو إذا تخرجت من الكلية، أعتقد أنه يجب أن تحصل تلقائيًا، كجزء من شهادتك، على بطاقة خضراء لتكون قادرًا على البقاء في هذا البلد".

إن الصدام بين ماسك وأعضاء قاعدة ترامب بشأن قضية التأشيرة يمثل فصلاً آخر في النفوذ المتزايد للملياردير التكنولوجي في فلك الرئيس المنتخب، فبعد أن قاد ماسك المعارضة لمشروع قانون تمويل حكومي ثنائي الحزبية تم إلغاؤه في النهاية بمجرد معارضة ترامب له، بدأ الديمقراطيون في وصف قطب التكنولوجيا بسخرية بأنه "الرئيس ماسك" لإيحاء ماسك بأنه يملي أهداف السياسة على ترامب.

وخلال تصريحاته في تجمع ناشطين محافظين في أريزونا يوم الأحد، رد ترامب على هجمات الديمقراطيين قائلا: "لا، إنه لن يتولى الرئاسة أنا أحب أن يكون لدي أشخاص أذكياء".