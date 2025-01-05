(CNN)-- حث رئيس منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، فاديم كراسنوسيلسكي، السكان على حرق الحطب للتدفئة، وحذر من أنه لا يمكن تجنب انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن توقفت موسكو عن إمداد الغاز عبر أوكرانيا.

وقال كراسنوسيلسكي، رئيس الجهة الانفصالية المدعومة من روسيا على الجانب الشرقي لمولدوفا، في رسالة على تطبيق تيليغرام، الجمعة، إن "1500 مبنى سكني متعدد الطوابق ليس بها تدفئة ومياه ساخنة.. ما يقرب من 72000 أسرة خاصة ليس لديها غاز.. وتم إغلاق مائة وخمسين منزلاً لغلايات الغاز".

وأضاف أنه لا تزال هناك احتياطيات، وشجع السكان في المناطق الريفية الذين لديهم مواقد نشطة على العثور على الحطب وحرقه حيثما أمكن ذلك، قائلا: "لحسن الحظ، منطقتنا غنية بالخشب".

وغرقت المنطقة في أزمة طاقة منذ رأس السنة الميلادية، عندما أوفت أوكرانيا بوعدها بوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها بعد انتهاء اتفاق رئيسي مع موسكو، وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذه الخطوة ووصفها بأنها "واحدة من أعظم هزائم موسكو".

ويذكر أن ترانسنيستريا وهي منطقة انفصالية موالية لروسيا على الحدود الأوكرانية، انفصلت عن بقية مولدوفا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وكانت تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أن انقطعت الإمدادات.