بعد استخدامه في أوكرانيا لأول مرة.. لماذا أثار صاروخ "أوريشنيك" الروسي ضجة كبيرة؟

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

هل يعتقد كبير مساعدي بوتين أن ترامب قادر على حل صراع أوكرانيا؟ شاهد ما قاله

شاهد لحظة شن روسيا هجوما ضخمًا على أوكرانيا بعشرات الصواريخ والمسيّرات

(CNN)-- تعهدت روسيا بالرد، بعد أن زعمت أنها أسقطت ثمانية صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" ATACMS أطلقتها أوكرانيا، صباح السبت.

وترى موسكو أن استخدام هذه الصواريخ، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر (186 ميلاً)، تصعيد كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية للبلاد أسقطت الصواريخ الباليستية الثمانية، إضافة إلى 72 طائرة بدون طيار. وأضافت أن "هذه الإجراءات التي قام بها نظام كييف، الذي تدعمه جهات غربية، ستُقابل بالرد".

وذكر البيان أنه تم تدمير العديد من الطائرات بدون طيار في منطقة لينينغراد في الشمال الغربي وواحدة في كورسك، حيث شنت أوكرانيا هجوما مفاجئا أواخر الصيف الماضي.

ووافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن على استخدام كييف لنظام ATACMS الصاروخي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي – قائلا إنه ذلك جاء ردا على توسيع روسيا للصراع بنشر قوات كورية شمالية.

وهدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرد على الضربات الأوكرانية بصواريخ ATACMS، باستخدام الصاروخ الباليستي الروسي الجديد "أوريشنيك"، الذي يمكنه حمل رؤوس نووية.

وخلال الشهر الماضي، اقترح بوتين إطلاقه على العاصمة كييف كاختبار لأنظمة الدفاع الجوي التي يقدمها الغرب.

واستهدف الإطلاق الأول والوحيد للسلاح التجريبي منطقة دنيبرو الأوكرانية صباح يوم 21 نوفمبر الماضي.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء أن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية أدت إلى فرض قيود مؤقتة في مطار سانت بطرسبرغ.

وقال حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، في بيان على تيليغرام إن "ليلة وصباح 4 يناير حطمت الأرقام القياسية من حيث عدد الطائرات بدون طيار التي تم تدميرها"، حيث تم إسقاط 4 طائرات فوق منطقته.

وقال المسؤول الأمني الأوكراني أندريه كوفالينكو، إن الميناء البحري في لينينغراد تم استهدافه، واعتبر الهجوم "أداة لبقاء روسيا في غزلة اقتصاديا وعسكريا".

في غضون ذلك، أطلقت روسيا في الإجمالي، 81 طائرة بدون طيار على أوكرانيا ليل الجمعة- السبت، بحسب قيادة القوات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك طائرات بدون طيار من طراز شاهد الإيرانية الصنع و"أنواع مختلفة مقلدة".

وذكر بيان أوكراني أنه تم إسقاط حوالي 34 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد وأنواع أخرى من الطائرات بدون طيار، وأن الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها تسببت في أضرار بمنطقتي تشيرنيهيف وسومي.

وتدخل أوكرانيا العام الجديد في وضع دفاعي في الصراع، الذي بدأ في فبراير/شباط 2022، مع تحقيق روسيا مكاسب على الخطوط الأمامية الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها سيطرت على قرية ناديا في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا. وفي دونيتسك، يتعرض مركز مدينة بوكروفسك لضغوط روسية متزايدة حيث تخسر القوات الأوكرانية الأرض في جنوب وشرق المدينة.

كما تشعر أوكرانيا بالقلق من أن إدارة دونالد ترامب القادمة قد تقطع المساعدات العسكرية الحيوية، حيث تعهد ترامب نفسه بإنهاء الصراع.