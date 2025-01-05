روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- شن الجيش الأوكراني أول توغل له في منطقة كورسك في أغسطس/آب الماضي، واحتفظ بمعظم الأراضي التي استولى عليها، على الرغم من الجهود التي تبذلها القوات الروسية والقوات الكورية الشمالية المنتشرة مؤخرًا لطرد الوحدات الأوكرانية عبر الحدود.

في منشور قصير على تليغرام، الأحد، قال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك: "منطقة كورسك، أخبار جيدة، روسيا تحصل على ما تستحقه".

قال أندريه كوفالينكو، رئيس المركز الأوكراني لمكافحة التضليل، وهي هيئة رسمية، إن القوات الأوكرانية شنت هجمات مفاجئة ضد القوات الروسية في عدة مواقع.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن الأوكرانيين شنوا هجمات مضادة لوقف هجوم روسي، وفقًا لوكالة تاس الرسمية للأنباء. وأضافت أن هجومين تم صدهما، مضيفة أن هجومًا أوكرانيًا يضم دبابتين وسبع مركبات مدرعة تم صده بالقرب من قرية بيردين، على بعد حوالي 15 كيلومترا (9 أميال) من الحدود.

لم تتمكن شبكة CNN من التحقق من تقارير ساحة المعركة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الجيش الروسي خسر في المعارك بالقرب من قرية ماخنوفكا ما يصل إلى كتيبة من الجنود الكوريين الشماليين والمظليين الروس. تتكون الكتيبة عادة من عدة مئات من الجنود.

واعترفت المدونات العسكرية الروسية غير الرسمية، التي تقدم غالبًا تقارير موثوقة عن الصراع في أوكرانيا، بالقتال الأحد. وقالت إحداها إن الأوكرانيين كانوا يتقدمون شمالا نحو بيردين.

وقالت إحدى المدونات، الأحد: "لقد ألقى العدو باحتياطيات في الهجوم في منطقة كورسك".

وأوضحت المدونة: "من أجل تحقيق الاختراق، غطت القوات الجوية الأوكرانية المنطقة بأنظمة حرب إلكترونية قوية، مما أعاق عمل طائراتنا بدون طيار. هناك معارك بالأسلحة الصغيرة، ومدفعيتنا ودباباتنا تعمل بنشاط ضد العدو".

ونشرت مدونة أخرى رواية مماثلة، قائلة إن الهجوم بدأ من منطقة سودزا، لكن الأوكرانيين أنزلوا أيضًا مظليين وكثفوا القتال في اتجاهات أخرى.

وتابعت المدونة: "في هذا الهجوم، يستخدم العدو شباك الجر لإزالة الألغام والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى"، مضيفة أن الأرض الجليدية ساعدت الهجوم، لكن لم يكن من المتوقع أن يستمر ذلك. وأشارت إلى أن أن القاذفات الروسية كانت تنشط في المنطقة.

وقال القائم بأعمال حاكم كورسك، ألكسندر هينشتاين، على تليغرام، إن نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، وصل إلى المنطقة. ويتولى يفكوروف مسؤولية الأمن العسكري في المناطق الحدودية، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت زيارته مرتبطة بالقتال الحالي.

وقال هينشتاين: "ستبذل حكومة منطقة كورسك كل ما في وسعها لمساعدة قواتنا المسلحة في نضالها المقدس ضد النازية".

وتقول التقديرات الأوكرانية والغربية إن نحو 11 ألف جندي كوري شمالي منتشرون في منطقة كورسك، حيث تحتل القوات الأوكرانية مساحات شاسعة من الأراضي بعد شن التوغل عبر الحدود.