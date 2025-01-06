أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، من أن روسيا قد تكون على وشك مشاركة تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة مع كوريا الشمالية، بعد أن زودتها الدولة المعزولة بقوات للمساعدة في دعم حرب موسكو بأوكرانيا.

وقال بلينكن من سيول، إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتلقى بالفعل معدات وتدريبات عسكرية روسية. والآن، لدينا سبب للاعتقاد بأن موسكو تنوي مشاركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية المتقدمة مع بيونغ يانغ".

ويزور بلينكن كوريا الجنوبية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة كجزء من جولته الخارجية الأخيرة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وجاءت تعليقاته في الوقت الذي اختبرت فيه كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي متوسط ​​المدى في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

كما كرر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تحذيرا سابقا للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد يكون قريبا من قبول وجود برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، في تراجع عن التزام موسكو القائم منذ عقود بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء التحالف المتنامي بين بيونغ يانغ وموسكو، منذ أن وقع بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون على اتفاقية دفاعية تاريخية في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وكانت زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها تهدف إلى تأمين الدعم المستمر من كيم جونغ أون لحرب بوتين الطاحنة في أوكرانيا مع تضاؤل مخزونات الأسلحة، ومقتل أو إصابة أعداد هائلة من الشباب الروس في الغزو الذي بدأ قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، تدفقت الذخائر والصواريخ من كوريا الشمالية إلى روسيا، ونفت موسكو وبيونغ يانغ نقل الأسلحة، على الرغم من وجود أدلة مهمة. كما انضمت القوات الكورية الشمالية إلى القتال إلى جانب روسيا وفقا لتقييمات الاستخبارات الأوكرانية والغربية.

وتقول التقييمات الأوكرانية والغربية إن نحو 11 ألف جندي كوري شمالي منتشرون في منطقة كورسك، حيث تحتل القوات الأوكرانية مساحات شاسعة من الأراضي بعدما توغلت عبر الحدود في أغسطس/آب من العام الماضي.

وقال بلينكن أيضا إن أكثر من 1000 جندي كوري شمالي قُتلوا أو جُرحوا في كورسك في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو تقدير ذكره البيت الأبيض أيضا في 27 ديسمبر.

وبدوره، زعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن 3800 جندي كوري شمالي قُتلوا أو أُصيبوا أثناء المعارك لصالح روسيا. ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.