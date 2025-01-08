فيديو يُظهر المشتبه به في قضية "سايبرترك" في محطة شحن تسلا بطريقه إلى فندق ترامب

(CNN)—استخدم ماثيو ليفلسبرغر عضو قوات القبعات الخضراء التابعة للجيش الأمريكي، والذي تقول السلطات إنه فجر شاحنة "تيسلا سايبر ترك" خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس الأسبوع الماضي، الذكاء الاصطناعي للتخطيط للانفجار، وفقًا للشرطة.

وقال مفوض الشرطة، كيفن مكماهيل، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الجندي، ماثيو ليفلسبرغر، بدأ في استخدام ChatGPT للحصول على معلومات حول كيفية تنفيذ مؤامرته، واصفًا إياها بأنها "تغير قواعد اللعبة".

وأضاف ماكماهيل: "كنا نعلم أن الذكاء الاصطناعي سيغير قواعد اللعبة في مرحلة أو أخرى من حياتنا.. بالتأكيد، أعتقد أن هذا هو الحادث الأول على الأراضي الأمريكية حيث يتم استخدام ChatGPT لمساعدة الفرد على بناء جهاز معين لتعلم المعلومات في جميع أنحاء البلاد أثناء تقدمه".

ولم تذكر السلطات ما هي الإجابات التي قدمها موقع ChatGPT لليفلسبرغر أثناء عمليات البحث التي أجراها حول المتفجرات والأسلحة النارية وكيفية شراء هاتف محمول دون تقديم معلومات شخصية.

وقالت OpenAI، مطور ChatGPT، لشبكة CNN، إن الشركة "تشعر بالحزن بسبب هذا الحادث وملتزمة برؤية أدوات الذكاء الاصطناعي تستخدم بطريقة مسؤولة"، مضيفة: "تم تصميم نماذجنا لرفض التعليمات الضارة وتقليل المحتوى الضار، في هذه الحالة، استجاب ChatGPT بمعلومات متاحة للجمهور بالفعل على الإنترنت وقدم تحذيرات ضد الأنشطة الضارة أو غير القانونية، ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون لدعم تحقيقاتهم".

ونشرت السلطات معلومات جديدة حول الانفجار، مؤكدة أن ليفلسبرغر استخدم قنبلة ووصفت بيانًا من 6 صفحات عثر عليه على هاتفه الخلوي.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن ليفلسبرغر البالغ من العمر 37 عاماً، من كولورادو، كان في إجازة من قاعدته في ألمانيا وقت انفجار الأربعاء، في حين قال مسؤولون إن الرجل أطلق النار على نفسه قبل وقت قصير من انفجار الشاحنة وأصيب 7 أشخاص آخرين.