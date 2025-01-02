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(CNN)-- قال 4 مسؤولين أمريكيين، الخميس، إن الرجل المرتبط باستئجار سيارة تسلا "سايبرترك"، التي انفجرت خارج فندق ترامب في لاس فيغاس، الأربعاء، هو جندي من القوات الخاصة الأمريكية يعمل في المجموعة العاشرة للقوات الخاصة.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون إن الرجل هو رقيب عمليات بالقوات الخاصة في الجيش الأمريكي، برتبة رقيب أول، وهو مجند كبير.

وقال ثلاثة مسؤولين إنه كان في الخدمة الفعلية وكان في إجازة من ألمانيا، حيث كان يخدم مع المجموعة العاشرة، وقت وقوع الحادث. ولم يتم كشف هويته بشكل علني.

وذكرت شبكة CNN أن السلطات تعمل على تحديد ما إذا كان الحادث عملا إرهابيا.